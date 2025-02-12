Privacy Eraser — удобная и простая в использовании утилита, которая используется для быстрой очистки системы от скопившегося мусора. Также программа очищает реестр от ненужных записей, уничтожает все следы работы с веб-сайтами и локальными документами.

Софт поддерживает более 200 дополнений, который позволяют распознать «мусорную» информацию на компьютере. Благодаря утилите Privacy Eraser пользователи могут ускорить интернет-серфинг, а также увеличить стабильность и общую производительность операционной системы.

С помощью специальных подключаемых модулей, пользователи могут настроить процесс очистки ПК под свои нужды. Есть встроенный инструмент для удаления программ; доступен менеджер автозагрузки. Также в утилите Privacy Eraser есть функция зачистки — стирания — дисков.

Поддерживаются все современные форматы файлов и сетевые протоколы. Можно запустить автоматическую очистку системы по заданному расписанию. После выполнения процесса оптимизации операционной системы, можно задать последующее действие для ПК: например, выключение или перезагрузка.

Модель распространения утилиты Privacy Eraser — бесплатная. Для загрузки доступна полностью русская версия.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ PRIVACY ERASER?

После запуска утилиты откроется раздел «Главная». Здесь находятся инструменты, которые используются для оптимизации системы. Первым делом нужно запустить процесс сканирования компьютера. Программа Privacy Eraser начнет поиск мусорных файлов в операционной системе. Чтобы запустить анализ, необходимо нажать кнопку «Сканировать».

Сканирование системы займет некоторое время — зависит от количества файлов на компьютере (чем больше программ и приложений установлено, тем дольше будет длиться данная проверка ПК).

В окне сканирования отображается следующая информация:

Время и дата запуска анализа.

Количество обнаруженных ключей реестра.

Значения реестра.

Сколько времени прошло с момента запуска сканирования.

Количество обнаруженных папок и файлов, а также общий размер данных.

В окне «Общие результаты» отображаются все просканированные разделы операционной системы и приложения (интернет-браузеры).

После того, как закончится процесс сканирования системы, пользователи могут выполнить очистку. Доступно три варианта оптимизации системы:

Быстрая очистка — программа удалит все мусорные файлы, которые хранятся на компьютере и замедляют быстродействие.

Очистка & Рестарт — после очистки системы, компьютер перезагрузится.

Очистка & Выключение — после того, как программа Privacy Eraser завершит очистку операционной системы от мусора, компьютер отключится в автоматическом режиме.

Второй доступный раздел в программе Privacy Eraser — «Windows». Здесь пользователи могут отметить галочкой разделы, которые утилита будет сканировать во время поиска мусорных файлов. Чемп больше разделов отмечено, тем дольше будет длиться процесс анализа операционной системы.

«Браузеры». Здесь можно отметить разделы браузеров, которые будут сканироваться программой — например, история поиска, Cookie, сохраненные пароли, сессии. Если пользователи не хотят, чтобы утилита сканировала основной браузер, то его можно исключить из общего списка приложений.

Следующий полезный раздел утилиты — «Шреддер файлов». Этот раздел используются для надежного удаления файлов и папок с компьютера. Для этого нужно перенести нужный файл/папку в рабочую область или воспользоваться функцией «Добавить файлы».

«Очистка диска» — это надежный инструмент, который очищает данные в резервных и скрытых областях жесткого диска. Благодаря этой функции создаются свободные кластеры — как на новом диске.

«Инструменты» — здесь расположены полезные инструменты для управления операционной системой:

Менеджер автозапуска. Здесь пользователи могут отключить автозапуск программ (утилиты, которые запускаются вместе с Windows). Это позволит системе запускаться быстрее.

Деинсталлятор. Это встроенный менеджер удаления программ, которые установлены на компьютере.

Восстановление системы. Функция используется для восстановления предыдущей версии системы. Используется в том случае, если случился критический сбой, который нарушил стабильную работу Windows.