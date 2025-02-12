SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Privacy Eraser Free

Privacy Eraser Free

Программа для удаления мусора с компьютера

2,9 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 6.31.2
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История изменений

Версия 6.31.2

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.31
    • Добавлена очистка истории в Brave Browser.
    • Улучшена поддержка портативной версии для Brave.
    • Улучшена работа уничтожителя файлов (File Shredder) и очистки дисков (Drive Wiper).
    • Улучшена поддержка и производительность на Windows 11.
    • Обновлён перевод на традиционный китайский.
    • Мелкие улучшения интерфейса и исправления ошибок.

Оценки программы

2,9

8 оценок Оценок пока нет

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