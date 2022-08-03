priPrinter — удобная программа для работы с принтером и подготовки документов к печати. Утилита совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11.

Преимущества priPrinter для Windows

Интуитивный интерфейс . priPrinter предоставляет интуитивно понятный и простой интерфейс, который поддерживает русский язык.

. priPrinter предоставляет интуитивно понятный и простой интерфейс, который поддерживает русский язык. Расширенные возможности редактирования . Перед печатью можно легко удалять, добавлять или переформатировать страницы, изменять масштаб или корректировать текст.

. Перед печатью можно легко удалять, добавлять или переформатировать страницы, изменять масштаб или корректировать текст. Экономия ресурсов . С функциями экономичной печати можно сократить расход чернил и бумаги, выбрав оптимальные параметры для каждого документа.

. С функциями экономичной печати можно сократить расход чернил и бумаги, выбрав оптимальные параметры для каждого документа. 3D-просмотр. Уникальная функция, позволяющая вам просматривать документы в трехмерном режиме, создавая реалистичное впечатление от печатной страницы.

priPrinter поможет всем, кто регулярно сталкивается с печатью в повседневной жизни или на работе. Благодаря гибкости настроек можно гарантировать идеальное качество каждого распечатанного документа.