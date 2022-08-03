priPrinter — удобная программа для работы с принтером и подготовки документов к печати. Утилита совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11.
Преимущества priPrinter для Windows
- Интуитивный интерфейс. priPrinter предоставляет интуитивно понятный и простой интерфейс, который поддерживает русский язык.
- Расширенные возможности редактирования. Перед печатью можно легко удалять, добавлять или переформатировать страницы, изменять масштаб или корректировать текст.
- Экономия ресурсов. С функциями экономичной печати можно сократить расход чернил и бумаги, выбрав оптимальные параметры для каждого документа.
- 3D-просмотр. Уникальная функция, позволяющая вам просматривать документы в трехмерном режиме, создавая реалистичное впечатление от печатной страницы.
priPrinter поможет всем, кто регулярно сталкивается с печатью в повседневной жизни или на работе. Благодаря гибкости настроек можно гарантировать идеальное качество каждого распечатанного документа.