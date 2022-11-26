PrintHelp — программа для сброса памперса и обслуживания принтеров Epson и некоторых моделей принтеров Canon. Утилита предоставляет доступ к операционной системе (прошивке) печатающих машин, позволяя пользователю с компьютера отправлять на устройство сервисные команды.

Программа PrintHelp работает в ОС Windows XP и более поздних версиях (поддерживаются платформы x86 и x64), интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа PrintHelp?

Любой современный принтер нуждается в обслуживании — прочистке печатающей головки и каналов подачи чернил, замене/дозаправке картриджей, замене впитывающей прокладке (она же — памперс) и других операциях. Некоторые простые процедуры по обслуживанию могут быть выполнены при помощи стандартного драйвера и прилагающегося к нему программного обеспечения. Однако более сложные операции, в т.ч. сброс памперса, невозможно реализовать при помощи стандартной программы — обычно с этим вопросом обращаются в сервисные центры.

Утилита PrintHelp позволяет владельцам принтеров Epson и Canon самостоятельно произвести операцию по сбросу впитывающей прокладки в домашних условиях и без каких-либо манипуляций с самим устройством (ничего разбирать не придется).

сброс памперса на принтере Epson Через PrintHelp

В ходе работы принтера на печатающей головке всегда остаются следы чернил. Чтобы они не высохли и не затруднили тем самым работу печатающей головки, последняя после завершения печати очищается. Чернила с ее поверхности отправляются во впитывающую прокладку (памперс). Со временем памперс заполняется. При достижении определенного уровня чернил в нем, встроенная операционная система блокирует работу принтера, о чем выводится соответствующее сообщение на экран компьютера.

Для продолжения работы печатающей машины памперс либо следует заменить новым, либо произвести обнуление датчика, в котором хранится информация о текущем состоянии (наполненности чернилами) впитывающей прокладки.

Под обнулением этого датчика и подразумевается процесс сброса памперса. Важно понимать, что сброс памперса — лишь временное решение, используемое при срочной необходимости продолжения печати. От показаний счетчика никак не зависит наполненность прокладки чернилами физически — рано или поздно они начнут вытекать прямо из корпуса (если памперс не заменить).

Как пользоваться PrintHelp?

Основная функция программы PrintHelp — установка связи с прошивкой принтера через специальную шину обмена данными и последующая отправка различных сервисных команд, включая ту, которая "заставит" устройство обнулить показания датчика наполненности памперса.

Кроме того, утилита PrintHelp имеет и другие важные функции:

Перепрошивка принтера.

Получение полной информации о принтере — серийные номера, общее количество распечатанных страниц, количество выполненных над принтером тех или иных операций по обслуживанию (например, прочисток головки), код последней возникшей ошибки, показания датчиков и другие сведения.

Запуск различных операций по обслуживанию и тестированию принтеров — протяжка листа, подача бумаги, очистка дюз, очистка печатающей головки и т.д.

Перезапись устройства памяти принтера (EEPROM) при необходимости "жесткого" сброса (Hard Reset) настроек до заводских значений или в других целях.

Также в программе можно найти коды ошибок принтеров, выводимых на экран компьютера и/или встроенный дисплей, и посмотреть их подробное описание на русском языке.

Как работать с PrintHelp?

Работать с утилитой PrintHelp достаточно просто. Например, для сброса памперса принтера достаточно выполнить следующие действия:

В левой части окна программы выбрать название подключенного к ПК принтера.

В центральной части окна во вкладке «Управление» открыть подраздел «Счетчики отработки».

Кликнуть по кнопке «Сбросить счетчики отработки».

Дождаться выполнения операции сброса.

По тому же принципу выполняются и все прочие операции с принтером.

Платный и бесплатный сброс памперса

К сожалению, далеко не у всех моделей поддерживаемых программой PrintHelp принтеров памперс может быть сброшен бесплатно (это же относится и к перепрошивке). При попытке выполнения этой процедуры утилита может запросить специальный сервисный код, который необходимо приобрести у разработчиков PrintHelp (в программе есть инструкция).

Во вкладке «Поддерживаемые принтеры» можно посмотреть, является ли процедура сброса памперса бесплатной для имеющейся модели принтера (если напротив модели стоит зеленая галочка, значит, сброс бесплатный, если изображение доллара — платный).

Все остальные функции программы бесплатные.