PrintBook — функциональный редактор для создания и редактирования электронных книг с применением фотографий и встроенных стилевых инструментов.

Примечательная особенность программы PrintBook — возможность работать без доступа к интернету (оффлайн). Есть две версии программы: базовая и полная. Возможности базовой версии: создание, редактирование и оформление аппликаций, форматный конвертер и вывод на печать. Расширенная версия PrintBook, кроме базовых функций, предлагает улучшенный интерфейс и возможность работать на устройствах Mac.

Зачем нужна программа PrintBook?

создание и верстка фотокниг и сувениров;

подготовка к печати книг;

создание и редактирование электронных книг;

создание календаря;

использование готовых шаблонов фотокниг.

Программа PrintBook совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных версиях) и полностью представлена на русском языке.