PrintBook — функциональный редактор для создания и редактирования электронных книг с применением фотографий и встроенных стилевых инструментов.
Примечательная особенность программы PrintBook — возможность работать без доступа к интернету (оффлайн). Есть две версии программы: базовая и полная. Возможности базовой версии: создание, редактирование и оформление аппликаций, форматный конвертер и вывод на печать. Расширенная версия PrintBook, кроме базовых функций, предлагает улучшенный интерфейс и возможность работать на устройствах Mac.
Зачем нужна программа PrintBook?
- создание и верстка фотокниг и сувениров;
- подготовка к печати книг;
- создание и редактирование электронных книг;
- создание календаря;
- использование готовых шаблонов фотокниг.
Программа PrintBook совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных версиях) и полностью представлена на русском языке.