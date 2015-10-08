Print Pilot — программа для печати фотографий. С помощью утилиты можно обработать изображения перед распечаткой. Программа работает со всеми популярными форматами фотографий: JPEG, BMP, PNG, TIFF, ICO и т.д.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (версии на 32 и 64 бит). Для работы с программой требуется Windows XP и новее.
Полная версия Print Pilot
Чтобы получить полную версию утилиты Print Pilot, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии софта — 950 рублей. Доставка ключа регистрации выполняется на электронную почту покупателя.
Для ознакомления со всеми доступными возможностями утилиты можно загрузить бесплатную пробную версию. Единственное ограничение trial-версии — это наличие дополнительных строк на распечатанных фотографиях.
Как пользоваться программой Print Pilot?
После запуска приложения необходимо вставить изображение в программу. Для этого необходимо воспользоваться специальной функцией «Вставить изображение из файла» на панели инструментов. Откроется окно для выбора фотографий, которая хранится на компьютере.
После того, как изображение добавлено, можно приступать к редактированию фотографии. В левой части интерфейса расположен раздел «Изображение».
Здесь доступны следующие функции:
- Настройка расположения фотографии: расстояние сверху, слева; настройка ширины и высоты; установка центрирования по вертикали и горизонтали.
- Выбор единицы измерения: миллиметры или дюймы.
- Настройка разрешения изображения.
- Изменение заголовка: выбор расположения, шрифта и размера, ввод текста. Также в этой строке пользователи могут включить или отключить отображение заголовка на фотографии.
Следующий раздел программы Print Pilot — «Печать». Здесь производятся основные настройки печати:
- Выбор принтера.
- Настройка размера листа и ориентации: портрет или ландшафт.
- Выбор количества листов для печати.
В правой части интерфейса программ, где располагается изображения для печати, доступна возможность переключения между несколькими страницами. С помощью этой возможности можно работать с несколькими фотографиями одновременно.
На верхней панели инструментов можно добавить новую или удалить уже существующую страницу с изображением. Для изменения масштаба фотографии при редактировании пользователи утилиты Print Pilot могут воспользоваться функцией «Масштаб». Для этого нужно выбрать необходимый масштаб изображения из списка.