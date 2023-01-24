PrimoCache — программа для увеличения производительности работы жестких дисков, твердотельных SSD-накопителей и USB-флешек путем перенаправления запросов на чтение и запись данных с аппаратного кеш-модуля устройств на оперативную память компьютера.

Это условно-бесплатная программа, которую можно безвозмездно и без ограничений по функционалу использовать в течение 30 дней. Утилита PrimoCache поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа PrimoCache

Утилита PrimoCache — это программное решение для увеличения производительности процессов кэширования данных, имеющих место при работе любых запоминающих устройств. Программа напрямую взаимодействует с системой, перенаправляя исходящие от нее запросы на чтение и запись с накопителей на оперативную память, отличающуюся гораздо более высокой скоростью обработки информации. Другими словами, утилита PrimoCache "превращает" некоторый объем памяти ПК в виртуальный кэш-модуль, физически присутствующий в конструкции любых накопителей информации.

Ввиду того, что скорость обработки данных оперативной памяти превышает таковую у запоминающих устройств, пользователь получит значительный прирост в скорости выполнения операций записи и чтения на/с установленных накопителей.

По словам разработчиков, PrimoCache представляет собой мощный и гибкий инструмент, который легко решит проблему «бутылочного горлышка» — явление, когда производительность компьютера при выполнении операций чтения и записи данных резко падает из-за низкой скорости подключенных к нему запоминающих устройств. Таким образом, PrimoCache можно также отнести к программам для увеличения производительности ПК в плане загрузки им операционной системы или любых ресурсоемких приложений (например, компьютерных игр).

Кроме того, PrimoCache несколько снижает количество запросов на запись информации на накопители со стороны системы или любых запущенных приложений, т.к. они (запросы) отправляются не на само устройство, а на оперативную память. Это обеспечивает увеличение срока службы устройств хранения данных, в особенности — твердотельных SSD-накопителей, которые, в отличие от жестких дисков, имеют гораздо меньший ресурс.

Как работает программа PrimoCache (информация для специалистов)

PrimoCache реализует двухуровневую архитектуру кэширования, состоящую из кэша 1 и 2-го уровня. Кэш-память 1 уровня (RAM) состоит из физической памяти (ОЗУ). Кэш-память 2 уровня (SSD-кэш) представляет собой вторичный кэш, который обычно находится на SSD/USB-Flash-накопителе или ином типе запоминающего устройство. Очевидно, что кэш 1-го уровня работает намного быстрее, чем кеш 2-го уровня, но обычно имеет гораздо меньший объем. PrimoCache допускает одноуровневую конфигурацию кэша с использованием кэша 1-го или 2-го уровня, а также двухуровневую конфигурацию с использованием обоих уровней кэша одновременно.

В отличие от кэша 1-го уровня, который не может сохранять записанные в него данные после отключения электроэнергии, кэш 2-го уровня может делать это, т.к. является энергонезависимым (ведь он реализован на чипах памяти постоянных запоминающих устройств). Благодаря этому удается избежать повторной загрузки часто используемых данных с дисков при каждом включении ПК. Таким образом, реализованная в ОЗУ программой PrimoCache кэш-память 2-го уровня значительно сократит время загрузки и ускорит работу приложений на компьютерах, использующих для хранения информации жесткие диски.

PrimoCache также реализует, т.н. «Унифицированный интерфейс управления невидимой памятью» (UIMMI), который может использовать эту «невидимую» (неуправляемую) память в качестве кэша 1-го уровня. Неуправляемая память обычно присутствует в 32-битных версиях ОС Windows на компьютерах, на которых установлено 4 ГБ или более физической памяти. Эта функция программы PrimoCache помогает преодолеть ограничения Windows на объем системной памяти, что позволяет использовать весь объем установленной физической памяти.