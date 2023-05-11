SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PrimeOS

В данном списке представлены программы для замены PrimeOS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PrimeOS, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

MEmu
MEmu

Версия 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (13)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Nox App Player (NoxPlayer)
Nox App Player (NoxPlayer)

Версия 7.0.6.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (7)
Andy
Andy

Версия 47.260

Программа для запуска Android-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)