PrimeOS – операционная система на базе Android, которую можно установить на Windows и Raspberry Pi. Решение полностью бесплатно и имеет открытый исходный код.
Система имеет классический для десктопных ОС интерфейс с панелью в нижней части экрана, меню и окнами, однако функционирует на основе Android, что делает ее удобной альтернативой эмуляторов для Windows.
Скачать разные сборки PrimeOS можно на официальном сайте разработчика, где нужно выбрать следующие параметры:
- Device: x86 или Raspberry Pi 4
- Version: на данный момент разные сборки Android 11 и устаревшей Android 7.
- Type: ISO или EXE.
- Стандартный ISO-образ позволяет запускать систему в режиме LiveCD для полноценного использования без инсталляции. После тестирования ОС сразу можно установить из того же образа.
- EXE-версия предназначена для запуска в Windows и позволяет инсталлировать PrimeOS второй системой. Такой вариант установки более удобен для многих пользователей.
Системные требования
PrimeOS не требует существенной производительности от компьютера для запуска и исправной работы. Минимальные характеристики:
- Процессор Intel Core 5-го поколения, AMD A8 и выше.
- 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ).
- 16 ГБ свободного дискового пространства (подойдет любой вид накопителя: HDD, SSD, SD-карта, eMMC).
- Встроенное в процессор видеоядро или дискретная графика.
В случае с Raspberry Pi поддерживаются версии Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 4b
Поддержка DualBoot
Как любая операционная система, PrimeOS может работать параллельно с другими ОС на одном компьютере. Установив ее, например, вместе с Windows, при каждом запуске компьютера появится возможность выбрать вариант загрузки: Windows или PrimeOS.
Зачем нужна PrimeOS?
PrimeOS – разработка, основанная на Android, поэтому ее можно использовать на компьютере в тех случаях, когда нужно запустить мобильное ПО (приложения, игры) на ПК.
Операционная система имеет ряд преимуществ перед аналогами:
- Бесплатность и открытый исходный код.
- Наличие EXE-редакции.
- Поддержка LiveCD для тестирования и использования без установки.
- Низкие системные требования и экономное потребление ресурсов компьютера.
- Разработка издания для Raspberry Pi.