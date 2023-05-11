PrimeOS – операционная система на базе Android, которую можно установить на Windows и Raspberry Pi. Решение полностью бесплатно и имеет открытый исходный код.

Система имеет классический для десктопных ОС интерфейс с панелью в нижней части экрана, меню и окнами, однако функционирует на основе Android, что делает ее удобной альтернативой эмуляторов для Windows.

Скачать разные сборки PrimeOS можно на официальном сайте разработчика, где нужно выбрать следующие параметры:

Device : x86 или Raspberry Pi 4

: x86 или Raspberry Pi 4 Version : на данный момент разные сборки Android 11 и устаревшей Android 7.

: на данный момент разные сборки Android 11 и устаревшей Android 7. Type : ISO или EXE. Стандартный ISO-образ позволяет запускать систему в режиме LiveCD для полноценного использования без инсталляции. После тестирования ОС сразу можно установить из того же образа. EXE-версия предназначена для запуска в Windows и позволяет инсталлировать PrimeOS второй системой. Такой вариант установки более удобен для многих пользователей.

: ISO или EXE.

Системные требования

PrimeOS не требует существенной производительности от компьютера для запуска и исправной работы. Минимальные характеристики:

Процессор Intel Core 5-го поколения, AMD A8 и выше.

2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ).

16 ГБ свободного дискового пространства (подойдет любой вид накопителя: HDD, SSD, SD-карта, eMMC).

Встроенное в процессор видеоядро или дискретная графика.

В случае с Raspberry Pi поддерживаются версии Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 4b

Поддержка DualBoot

Как любая операционная система, PrimeOS может работать параллельно с другими ОС на одном компьютере. Установив ее, например, вместе с Windows, при каждом запуске компьютера появится возможность выбрать вариант загрузки: Windows или PrimeOS.

Зачем нужна PrimeOS?

PrimeOS – разработка, основанная на Android, поэтому ее можно использовать на компьютере в тех случаях, когда нужно запустить мобильное ПО (приложения, игры) на ПК.

Операционная система имеет ряд преимуществ перед аналогами: