SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Prime95

В данном списке представлены программы для замены Prime95. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Prime95, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)