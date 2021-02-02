В данном списке представлены программы для замены Prime95. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Prime95, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Prime95.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Prime95, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Prime95. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Prime95, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 2.10.2
Программа для проведения стресс-теста видеокарты
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК