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PPSSPP

PPSSPP

Программа для запуска игр от PlayStation Portable на компьютере

3,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.20.4
Скачать 21 MB
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История изменений

Версия 1.20.4

  • В интерфейсе добавлен показ текущего состояния серверов Ad-hoc и активных игр.
  • Улучшено отображение наборов RetroAchievements.
  • На компьютере добавлен быстрый поиск вводом текста в основных разделах и списке читов.
  • Добавлена автоматическая распаковка файлов 7z.
  • Исправлено увеличение текстур, которое иногда переставало работать; добавлены методы NNEDI3 и Spline36.
  • Исправлен редкий сбой, заметный в GTA и модифицированных играх с более сложными моделями.
  • Исправлено отображение бликов в играх Syphon Filter.
  • Исправлены проблемы просмотра файлов и изображений на некоторых устройствах.

Оценки программы

3,0

1 оценка Оценок пока нет

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