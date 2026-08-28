PPSSPP — эмулятор PSP (программа для эмуляции портативных игровых приставок PlayStation Portable). Это условно-бесплатное приложение (существует несколько платных версий с более производительной эмуляцией и улучшенной графикой).

Программа PPSSPP предназначена для установки на компьютеры под управлением ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа PPSSPP?

Программа PPSSPP предназначена для запуска на Windows-компьютере игр, изначально разработанных для портативных игровых приставок PlayStation Portable (PSP). Эмулятором поддерживаются практически все существующие игры для PSP. Их можно скачать на просторах интернета (распространяются в виде ROM-образов) либо извлечь напрямую из приставки в виде дампа (дампинг игр осуществляется прямо из программы). На момент написания обзора эмулятором поддерживались ROM-образы формата ISO, CSO, PBP, ELF и PRX. PPDMP

Как пользоваться программой PPSSPP?

Эмулятор PlayStation Portable PPSSPP предельно прост в использовании. От пользователя лишь требуется открыть ROM-образ игры при помощи программы, и она сразу же будет запущена. Никаких предварительных настроек выполнять не требуется. Тем не менее, у эмулятора PPSSPP они присутствуют:

Управление. В качестве устройства для управления могут использоваться клавиатура с мышкой либо игровые контроллеры, функционирующие через API В настройках эмулятора можно задать кнопки/клавиши, которые будут эмулировать нажатие кнопок приставки. Кроме того, можно задать горячие клавиши/кнопки для активации/деактивации различных функций и опций эмулятора (например, сохранение и загрузка игр, переключение между полноэкранным и оконным режимами, настройка громкости и т.д.).

Графика. В PPSSPP предусмотрено множество графических настроек и активируемых опций, в т.ч.: вертикальная синхронизация, пропуск кадров, аппаратное преобразование, аппаратная тесселяция, тип масштабирования (xBRZ, гибридное, бикубическое, гибридное+бикубическое), спидхаки (пропуск эффектов и/или чтения данных, вершинный кэш, "ленивое" кэширование текстур и др. опции), анизотропная фильтрация (вплоть до 16х) и другие настройки.

Аудио. Помимо настройки уровня громкости, имеется возможность регулировки громкости реверберации (эха) и выбора технологии аудио бэкенда (DSound или WASAPI).

Сеть. Эмулятор PPSSPP поддерживает сетевые игры, как по локальной сети, так и через ad-hoc серверы. Все сетевые настройки связаны с мультиплеером (например, можно активировать опцию WLAN для игры в локальной беспроводной сети, сетевой част).

Система. Группа настроек, отвечающая за пользовательский интерфейс (темы, цвета и т.д.), эмуляцию (например, можно вручную задать эмулируемую частоту процессора PSP) и ряд дополнительных функций (можно активировать функцию записи видео с экрана и/или звука в файл).

Как создать дамп игры для PPSSPP самостоятельно?

Если в распоряжении пользователя имеется приставка PSP, он сможет самостоятельно извлекать дампы игр, автоматически создавая из них ROM-образы для последующего их открытия через эмулятор. Никаких дополнительных программ устанавливать не нужно, т.к. в PPSSPP присутствует весь необходимый инструментарий для дампинга игр. Процедура несложная, но она требует, чтобы на приставку PSP была установлена кастомная (неофициальная) прошивка. Для дампинга игр потребуется проделать следующее:

Вставить в PSP диск с игрой.

Соединить приставку с компьютером через USB-кабель.

В настройка меню самой приставки PSP нажать Select (Выбрать), затем — в появившемся меню (будет доступно только в кастомной прошивке) — выбрать UMD (Universal Media Disc) в качестве USB-устройства.

В меню Settings (Настройки) приставки активировать опцию USB-connection (USB-соединение).

Сразу после этого действия на компьютере автоматически откроется папка, содержащая виртуальный ISO-файл. Чтобы скопировать игру, достаточно просто перетащить этот файл куда-нибудь на жесткий диск при помощи мыши — процесс дампинга и параллельное копирование игры начнется. Когда процедура будет завершена, останется переименовать файл в название игры, и он готов к использованию.

Если же игра была скачана на внутреннюю память приставки из официального или другого источника в интернете, ее можно будет запускать через PPSSPP без дампинга. Для этого нужно лишь скопировать файл EBOOT.PBP в любую папку на компьютере (для удобства задайте ей имя с названием игры), а затем открыть ее в эмуляторе.