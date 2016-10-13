SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PowerArchiver

В данном списке представлены программы для замены PowerArchiver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PowerArchiver, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Bandizip
Bandizip

Версия 7.47.0.0

Бесплатный архиватор для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
HaoZip
HaoZip

Версия 6.5.3.11163

Программа для сжатия файлов в архивы различных форматов и их открытия

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Aukzip
Aukzip

Версия 1.0

Архиватор для Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Hamster Free ZIP Archiver
Hamster Free ZIP Archiver

Версия 4.0.0.59

Программа для создания и распаковки архивов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
IZArc
IZArc

Версия 4.4

Бесплатная программа-архиватор для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
B1 Free Archiver
B1 Free Archiver

Версия 1.4.67.4303

Самый простой и удобный архиватор.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)