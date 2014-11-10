PowerArchiver - мощный архиватор для сжатия данных любого типа. Может создавать архивы более 20 форматов: ZIP, ZIPX, TAR и многих других. Полная поддержка современных операционных систем Windows 7 и 8. Архиватор использует все возможности многоядерных процессоров, что позволяет создавать архивы и извлекать из них данные на 50% быстрее. PowerArchiver поддерживает широкие средства администрирования. Благодаря этому администратор может подключиться к аккаунту пользователя и самостоятельно выполнять различные операции с архивами.

Преимущества архиватора PowerArchiver: