PowerArchiver - мощный архиватор для сжатия данных любого типа. Может создавать архивы более 20 форматов: ZIP, ZIPX, TAR и многих других. Полная поддержка современных операционных систем Windows 7 и 8. Архиватор использует все возможности многоядерных процессоров, что позволяет создавать архивы и извлекать из них данные на 50% быстрее. PowerArchiver поддерживает широкие средства администрирования. Благодаря этому администратор может подключиться к аккаунту пользователя и самостоятельно выполнять различные операции с архивами.
Преимущества архиватора PowerArchiver:
- Корректная работа на операционных системах Windows 7 и 8. Архиватор использует современный "ленточный" интерфейс.
- Поддержка UAC (user access control), которая позволяет регулировать права пользователей по работе с архивами.
- Создание архивов в популярных форматах rar, 7-zip, zip и zipx.
- Надёжная защита архивов с помощью 256 битного шифрования.
- Интеграция с проводником Windows, которая сделает работу с архивами ещё более удобной.
- Создание профилей архивации с индивидуальными настройками.
- Набор сопутствующих утилит для конвертации архивов, восстановления повреждённых ZIP архивов, извлечения файлов сразу из нескольких архивов и многого другого.