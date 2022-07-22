SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Power Mixer

В данном списке представлены программы для замены Power Mixer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Mixer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
EarTrumpet
EarTrumpet

Версия 2.3.0.0

Микшер для настройки звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Volume2
Volume2

Версия 1.1.7.449

Программа для регулировки и управление звуками в Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (25)