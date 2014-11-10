SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PeaZip

В данном списке представлены программы для замены PeaZip. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PeaZip, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

UnzipTool
UnzipTool

Версия 2.0.1.0

Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
Bandizip
Bandizip

Версия 7.47.0.0

Бесплатный архиватор для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
HaoZip
HaoZip

Версия 6.5.3.11163

Программа для сжатия файлов в архивы различных форматов и их открытия

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Aukzip
Aukzip

Версия 1.0

Архиватор для Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZip
EZip

Версия 1.2.34.0

Бесплатный архиватор с простым интерфейсом

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BreeZip
BreeZip

Версия 1.1.4.0

Удобная программа для работы с архивами в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)
Hamster Free ZIP Archiver
Hamster Free ZIP Archiver

Версия 4.0.0.59

Программа для создания и распаковки архивов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
IZArc
IZArc

Версия 4.4

Бесплатная программа-архиватор для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Universal Extractor
Universal Extractor

Версия 1.6.1

Программа для распаковки архивов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
B1 Free Archiver
B1 Free Archiver

Версия 1.4.67.4303

Самый простой и удобный архиватор.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PowerArchiver
PowerArchiver

Версия 15.00.38

Мощный архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)