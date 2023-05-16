PDFCreator – программа для файловой конвертации в PDF-формат. Через конвертер можно отправлять документы на подключенный принтер для распечатки. Управление параметрами печати осуществляется с помощью диалогового окна программы.

Основные функции утилиты для конвертации текстовых файлов в PDF:

работа по локальной сети;

поддержка графических форматов JPG, BMP, TIFF и др.;

интеграция с электронной почтой;

защита документов и автоматическое сохранение;

многообразие выбора языков интерфейса, включая русский.

PDFCreator устанавливается на операционную систему Windows и является свободным программным обеспечением.