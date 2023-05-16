PDFCreator – программа для файловой конвертации в PDF-формат. Через конвертер можно отправлять документы на подключенный принтер для распечатки. Управление параметрами печати осуществляется с помощью диалогового окна программы.
Основные функции утилиты для конвертации текстовых файлов в PDF:
- работа по локальной сети;
- поддержка графических форматов JPG, BMP, TIFF и др.;
- интеграция с электронной почтой;
- защита документов и автоматическое сохранение;
- многообразие выбора языков интерфейса, включая русский.
PDFCreator устанавливается на операционную систему Windows и является свободным программным обеспечением.