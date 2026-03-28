PDF Shaper Free — программа для работы с PDF-документами. Включает в себя конвертацию, извлечение содержимого, разделение и объединение файлов, а также защиту паролем.

Программа распространяется условно-бесплатно, работает на ОС Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы PDF Shaper Free

Работа с PDF-файлами не ограничивается лишь просмотром содержимого. Пользователям может понадобиться конвертировать как сам PDF в другой формат, так и наоборот, а также отредактировать содержимое файла, защитить его паролем и так далее. PDF Shaper Free справляется со всеми вышеперечисленными задачами благодаря своему обширному функционалу. Вот основные возможности программы:

Конвертация PDF в другие форматы и обратно. Программа позволяет преобразовывать PDF-документы в форматы DOC, TXT и различные графические форматы. Доступна и обратная конвертация: из текстовых файлов или изображений можно создавать PDF-документы. Это удобно, когда нужно извлечь текст из скана для редактирования или, наоборот, упаковать набор картинок в единый PDF-файл для отправки.

Разделение, объединение и извлечение страниц. PDF Shaper Free дает возможность разбивать многостраничный документ на отдельные файлы, объединять несколько PDF в один, а также извлекать нужные страницы в новый документ. Также доступны операции вращения страниц, их обрезки и удаления. Бесплатная версия имеет ограничение на количество обрабатываемых страниц за одну операцию, но для большинства задач этого вполне достаточно.

Защита документов и снятие ограничений. Программа позволяет устанавливать пароль на открытие PDF-файла и настраивать права доступа. Также можно снимать существующие ограничения с документов, если известен пароль владельца. Шифрование выполняется по алгоритму AES, что обеспечивает надежную защиту конфиденциальных документов.

Извлечение содержимого из PDF. Встроенные инструменты позволяют экспортировать текст из PDF-файлов в форматы TXT или CSV, а также сохранять все изображения, содержащиеся в документе, в отдельную папку.

Очистка и оптимизация PDF-файлов. Программа умеет удалять из документов метаданные, аннотации, закладки, поля форм и другие служебные элементы. Также доступно удаление скрытых слоев и ненужных объектов, что позволяет уменьшить размер файла и убрать конфиденциальную служебную информацию перед отправкой документа.

Пакетная обработка файлов. PDF Shaper Free поддерживает обработку нескольких документов одновременно. Это экономит время при работе с большим количеством файлов, например, при массовой конвертации отчетов в другой формат или одновременном извлечении изображений из нескольких PDF-файлов.

Как объединить несколько PDF-файлов с помощью PDF Shaper Free?

Иногда для отправки документов по электронной почте удобнее их объединить в один файл. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться специальным ПО, как, например, PDF Shaper Free. Вот как объединить несколько PDF-файлов в один: