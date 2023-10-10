PDF Compressor — программа для сжатия PDF-файлов. Приложение позволяет сократить конечный размер электронных документов с потерей или без потери исходного качества (зависит от содержимого PDF-файла и установленной пользователем степени компрессии).

Программа PDF Compressor подходит для использования в Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит в режиме совместимости). Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа PDF Compressor

Основное предназначение программы PDF Compressor — программное сжатие электронных документов формата PDF с целью уменьшения их первоначального объема. Утилита обеспечивает пользователя следующими возможностями:

Сжатие PDF-файлов с любым содержимым. В программе предусмотрено два режима компрессии — Text PDF и Scanned PDF. Первый предназначен для сжатия документов, состоящих их копируемого текста и графики. Второй режим подходит для обработки PDF-файлов, целиком состоящих из сканов, т.е. изображений, полученных в ходе сканирования бумажных оригиналов.

Возможность ручной установки степени сжатия. При помощи соответствующего ползунка пользователь самостоятельно устанавливает уровень компрессии файлов, выбирая между наилучшим качеством и минимальным исходным размером. Чем выше уровень сжатия, тем хуже качество конечного файла.

Для PDF-документов, состоящих из изображений (сканов), имеется возможность установки значения DPI (количество точек на дюйм) для выходного файла в пределах от 100 до 500 единиц.

Возможность пакетного сжатия PDF-документов (с одинаковыми настройками для каждого файла). Документы можно добавлять поштучно либо все содержимое папки.

Программа PDF Compressor позволяет сжимать, как простые, так и зашифрованные (запароленные) PDF-файлы, а также документы, на которые были наложены различные ограничения (например, запрет на копирование текста).

Как пользоваться программой PDF Compressor?

При всех своих возможностях утилита PDF Compressor очень проста в управлении. Для сжатия документов достаточно выполнить 3 простых действия:

Добавить в программу файлы или папку, содержащую PDF-документы. Настроить параметры сжатия: выбрать тип исходного PDF-документа (текстовый или сканированный), установить степень сжатия и значение DPI (только для сканов). Нажать на кнопку «Start».

Какие файлы невозможно сжать?

Программа PDF Compressor не способна сжимать:

PDF-документы, которые уже проходили процедуру сжатия либо были сжаты при создании.

PDF-документы, состоящие из сканов/изображений со значением DPI, равным 100 или менее.

Полная версия PDF Compressor

PDF Compressor — коммерческий программный продукт. Бесплатная версия приложения не имеет ограничений по функционалу и длительности использования, однако в процессе сжатия она накладывает на документы заметный водяной знак.