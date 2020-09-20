SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PCSX2

В данном списке представлены программы для замены PCSX2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PCSX2, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

RPCS3
RPCS3

Версия 0.0.43-20332

Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (53)
Xemu
Xemu

Версия 0.8.136

Эмулятор приставки Xbox для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Yuzu Emulator
Yuzu Emulator

Версия 1734

Программа для эмуляции игр Nintendo Switch

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)