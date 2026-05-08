PCSX2 — самый известный эмулятор платформы PlayStation 2. Разработчики заявляют, что приложение поддерживает свыше 98% существующих игр. Программа регулярно обновляется: дорабатывают интерфейс, адаптивность и улучшают производительность. Есть поддержка русского языка.

На сайте разработчика есть таблица с играми. В ней указана информация о совместимости и производительности конкретного проекта.

Системные требования

Перед использованием программы рекомендуется ознакомиться с системными требованиями. На данный момент есть две сборки: стабильная и «ночная» (экспериментальная). Ниже будут указаны системные требования для стабильно работающей версии. Минимальное поддерживаемое оборудование:

Windows 7 и новее;

Процессор — не меньше двух ядер с поддержкой технологии SSE2;

Графическое ядро — уровня GTX 750 с 2 Гб видеопамяти и поддержкой технологий Direct3D10, OpenGL 3.x;

Оперативная память — не менее 4 Гб.

Это минимальные параметры системы, при которых можно насладиться комфортной игрой в эмулируемые приложения.

Использование эмулятора

Перед запуском игры нужно загрузить БИОС PS2. Его можно найти в разных источниках. Это могут быть специализированные сайты или форумы. Также можно загрузить файлы с имеющейся приставки, но это сложный и долгий вариант.

Скачанный образ BIOS нужно перенести в папку C:\User\Имя пользователя\Documents\PCSX2\bios и нажать Завершить.

Платформа поддерживает игры в формате ISO. Есть физическая копия, то можно на компьютере вручную создать загрузочный диск. В другом случае можно скачать необходимые файлы из интернета. Важно использовать надежный источник. При этом нужно понимать, что использование пиратских версий игр является незаконным.

Для запуска эмуляции нужно: