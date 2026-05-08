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PCSX2

PCSX2

Эмулятор приставки PlayStation 2

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Актуальная версия 2.8.2
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.8.2

  • Исправлена взаимная блокировка при включении достижений в полноэкранном интерфейсе.
  • Исправлена привязка depth-stencil ресурсов как render target/UAV в графическом бэкенде DirectX 11.
  • Обновлена база данных контроллеров.

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