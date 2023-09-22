SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PCmover

PCmover

Программа для переноса приложений, файлов и настроек Windows между компьютерами

4,5 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 11.3
Скачать 363 MB
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История изменений

Версия 11.3

Оценки программы

4,5

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о PCmover

1 отзыв

Сергей

Программа платная. Даже без пробного периода. Надо бы об этом писать заранее. А так просто потеря времени на установку и удаление