PCmover — программа для переноса приложений, файлов, настроек и пользовательских профилей Windows с одного компьютера на другой либо из одной операционной системы в другую той же версии и разрядности. Это платное программное обеспечение.

Программа PCmover поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа PCmover?

Программа PCmover предназначена для автоматического переноса установленных приложений, пользовательских файлов, системных настроек и профилей (учетных записей) пользователей со старого компьютера на новый или со старой операционной системы на новую.

Утилиту PCmover также можно использовать в качестве средства создания резервной копии данных (всего, что перечислено выше).

Функции Программы PCmover

Одна из главных особенностей использования утилиты PCmover заключается в том, что переносимые с ее помощью приложения переносятся и устанавливаются на новый компьютер готовыми к использованию. Т.е. у пользователя не возникнет необходимости искать старые компакт-диски, инсталляторы программ, серийные номера или коды лицензий для активации перенесенных приложений (однако некоторые приложения все же могут потребовать повторного ввода лицензионного кода или повторной активации на новом ПК). Некоторые системные настройки и приложения могут не быть перенесены из-за несовместимости с операционной системой на целевом ПК.

Утилита PCmover обеспечивает перенос данных так, что на старом компьютере ничего не модифицируется и ничего не перезаписывается на новом ПК. Использование программы — самый простой способ восстановить или перенести на новый компьютер, ничего не пропустив, даже если на старом и новом ПК установлены разные версии Windows.

Приложение позволяет пользователю выбирать, как программы, файлы и настройки со старого компьютера будут перенесены на новый. PCmover способен осуществлять передачу данных через сеть, а также при использовании USB-кабеля Laplink или кабеля Laplink Ethernet.

Если на компьютере несколько пользователей, PCmover даст возможность перенести некоторых или всех пользователей. Информация безопасности о владении файлами и управлении доступом сохраняется для каждого пользователя.

Есть у программы PCmover несколько дополнительных опций переноса данных:

Функция PCmover Image & Drive позволяет восстановить программы, файлы и настройки из образа или старого жесткого диска, даже если образ взят из более ранней версии Windows.

Возможность переноса данных на новый компьютер путем создания специального трансферного файла, который хранится на внутреннем диске или на внешнем носителе (например, на внешнем жестком диске). Данный вариант обеспечивает перенос информации между компьютерами в тех случаях, если между ними нет никакой связи.

При помощи функции PCmover Profile Migrator можно осуществить перенос файлов, настроек и пользовательских приложений между двумя профилями пользователей на одном компьютере. PCmover поддерживает передачу данных пользователей Azure Active Directory, локальных пользователей Active Directory и локальных пользователей, не являющихся доменами.

Что нужно знать о PCmover?

Перед использованием PCmover следует учитывать следующие моменты: