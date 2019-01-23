В данном списке представлены программы для замены PCMark 10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PCMark 10, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PCMark 10.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PCMark 10, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PCMark 10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PCMark 10, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 7.1.0
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия v3.6.1.2
Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 4.0
Heaven Benchmark