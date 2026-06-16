SoftSalad СОФТСАЛАТ
PCMark 10

PCMark 10

Программа для тестирования производительности компьютера

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Актуальная версия 2.3.2912
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История изменений

Версия 2.3.2912

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