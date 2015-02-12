SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PC Inspector File Recovery

В данном списке представлены программы для замены PC Inspector File Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PC Inspector File Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 21 программа

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
4DDiG Windows Data Recovery
4DDiG Windows Data Recovery

Версия 10.7.0.16

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)