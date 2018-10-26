SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PC Equalizer

В данном списке представлены программы для замены PC Equalizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PC Equalizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
Equalizer APO
Equalizer APO

Версия 1.4.2

Программа (эквалайзер) для тонкой настройки параметров звука аудиокарты

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (29)
Hear
Hear

Версия 1.3

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (40)