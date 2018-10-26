В данном списке представлены программы для замены PC Equalizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PC Equalizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PC Equalizer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PC Equalizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PC Equalizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PC Equalizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 1.2.16.0
Программа для улучшения качества звука
Версия 2.0.1
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 1.4.2
Программа (эквалайзер) для тонкой настройки параметров звука аудиокарты
Версия 1.3
Программа для улучшения качества звука