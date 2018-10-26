SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
PC Equalizer

PC Equalizer

Расширение (графический интерфейс) для эквалайзера Equalizer APO

2,7 (18)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 2.0.0.6
Скачать 17 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.0.0.6

Полезные статьи

Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?
Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?
Программы-эквалайзеры для Windows-компьютера
Программы-эквалайзеры для Windows-компьютера
Программы для улучшения качества звука
Программы для улучшения качества звука

Оценки программы

2,7

18 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PC Equalizer

2 отзыва

etkiN

Какой пароль у архива? На сайте пароль нигде не указан.

SoftSalad

Заменили архив, попробуйте сейчас