PC Equalizer — программа-расширение для Windows-эквалайзера Equalizer APO . PC Equalizer является своеобразной надстройкой над графическим пользовательским интерфейсом упомянутого эквалайзера, значительно облегчающей использование последнего рядовыми пользователями ПК.

Требования к компьютеру и установка

PC Equalizer предъявляет те же требования к конфигурации компьютера, что и Equalizer APO — операционная система Windows версии 7 или выше разрядностью 32 или 64 бит.

Важно, чтобы на компьютере была установлена сама программа Equalizer APO (утилита PC Equalizer хоть и установится, но работать не будет). Если после запуска расширение выдает ошибку об отсутствии Equalizer APO (а эквалайзер точно установлен), достаточно выполнить следующее:

Открыть вкладку «Preferences»;

Кликнуть по кнопке «Browse»;

Указать папку на диске, где установлено приложение Equalizer APO.

Настройка звука компьютера через PC Equalizer

Основная задача PC Equalizer — упрощение настройки аудиопараметров посредством дружелюбного графического интерфейса. Тем, кому приходилось иметь дело с Equalizer APO, согласятся, что процесс настройки утилиты достаточно сложен и требует определенной сноровки.

Теперь, благодаря графическому пользовательскому интерфейсу расширения, настройка наиболее значимых аудиопараметров стало простым и понятным. Так, при помощи PC Equalizer буквально в несколько кликов можно настроить:

Многополосный эквалайзер

Управление эквалайзером значительно упрощено. Пользователю доступно большое количество (несколько десятков) пресетов, каждый из которых можно задействовать в 10-ти либо 20-полосном режиме настройки. Добавлены кнопки быстрой установки частот эквалайзера, также присутствуют ползунки для настройки предусилителя аудиосигнала (preamp/преамп) и даже пропускной способности аудиоканала в октавах.

Аудиоканалы

При помощи PC Equalizer в один клик стерезвук можно превратить в моно, усилить звучание левого или правого канала, поменять их местами, инвертировать и выполнить другие действия.

Задержка аудио

Для любителей повозиться с задержками (Delay) утилита PC Equalizer также придется по душе. Программа способна управлять одновременно 16-ю "аудио-краниками" (taps), задавая задержку на них в пределах от 0,1 до 5000 миллисекунд. Но это лишь часть возможностей. Автоматизированное разложение задержки при помощи все тех же ползунков, прирост мощности на всех задействованных "краниках", панорамирование каналов на каждом из них по отдельности и другие возможности.