PassMark PerformanceTest — программа от компании PassMark Software, в которой собрано большое количество тестов, которые дают возможность оценить общую производительность компьютера. Все утилита насчитывает 27 стандартных тестов в 7 группах. Дополнительно есть5 пользовательских тестов.

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В число функция анализа производительности входит тестирование производительности процессора, 2D и 3D графики, оперативной памяти, жесткого диска, CD/DVD-приводов. Есть встроенный инструмент, который отслеживает температуру процессора, жесткого диска и видеокарты в режиме реального времени (все изменения температуры отображаются без задержки).

Результат тестирования общей производительности комплектующих компьютера можно сохранить в отдельном файле на компьютере или распечатать на принтере.

Программа PassMark PerformanceTest работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна бесплатная пробная версия на 30 дней. Стоимость стандартного издания составляет 60 долларов — это обычная версия для домашнего использования.

ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ PASSMARK PERFORMANCETEST

Утилита PassMark PerformanceTest предоставляет следующие возможности для тестирования производительности компьютера: