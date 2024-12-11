PassMark PerformanceTest — программа от компании PassMark Software, в которой собрано большое количество тестов, которые дают возможность оценить общую производительность компьютера. Все утилита насчитывает 27 стандартных тестов в 7 группах. Дополнительно есть5 пользовательских тестов.
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В число функция анализа производительности входит тестирование производительности процессора, 2D и 3D графики, оперативной памяти, жесткого диска, CD/DVD-приводов. Есть встроенный инструмент, который отслеживает температуру процессора, жесткого диска и видеокарты в режиме реального времени (все изменения температуры отображаются без задержки).
Результат тестирования общей производительности комплектующих компьютера можно сохранить в отдельном файле на компьютере или распечатать на принтере.
Программа PassMark PerformanceTest работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна бесплатная пробная версия на 30 дней. Стоимость стандартного издания составляет 60 долларов — это обычная версия для домашнего использования.
ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ PASSMARK PERFORMANCETEST
Утилита PassMark PerformanceTest предоставляет следующие возможности для тестирования производительности компьютера:
- Тестирование системы. В главном окне утилиты расположены основные инструменты для тестирования производительности отдельных компонентов компьютера. Например, можно начать анализ процессора (CPU Mark), видеокарты (2D и 3D Mark), оперативной памяти (Memory Mark), жесткого диска (Disk Mark). Также есть функция «Run Benchmark». В это случае утилита запустит тестирование производительности всех основных компонентов системы.
- Расширенное тестирование диска. Утилита предлагает пользователям выполнить расширенное тестирование производительности жесткого диска. Перед тем, как начать анализ устройства, необходимо задать пользовательские параметры: время тестирования и т.д. Итоговый результат можно экспортировать в различных форматах. по умолчанию стоит расширение HTML — отчет откроется в отдельном окне интернет-браузера.
- Расширенное тестирование 3D-графики. Этот инструмент позволяет выполнить дополнительное тестирование видеокарты (3D-графики). Перед тем, как запустить тест, нужно установить пользовательские параметры: выбрать версию DirectX, установить разрешение экрана, включить или отключить «Anti Aliasing». Также, нужно указать количество деталей, которые будут отображаться в одной сцене. Чем выше этот показатель, тем больше будет нагрузка на видеокарту.
- Копирование результатов тестирования. Программа PassMark PerformanceTest дает возможность скопировать результаты тестирования производительности. Скопировать данные можно в формате изображения или текста. Также есть возможность копирования всей информации о системе или только собранной информации посредством анализа производительности.
- Просмотр информации о системе. В утилите есть специальный раздел «System Information». Здесь отображается подробная информация о компьютере: имя ПК, версия операционной системы, модель и версия материнской платы, данные о процессоре, жестком диске, видеокарте, версия BIOS.
- Установка PassMark PerformanceTest на USB-накопитель. С помощью этой функции можно сделать загрузочную флешку. После этого, программа будет запускаться с USB-носителя информации — не нужно будет заново устанавливать ПО на другом компьютере.