PassMark KeyboardTest

KeyboardTest — программа для быстрой проверки работоспособности устройств ввода (как внешних, так и встроенных). Это условно-бесплатное ПО с пробным периодом в 30 дней, которых будет достаточно для решения своих текущих задач.

Приложение устанавливается на компьютер, но отдельно следует отметить, что доступна установка на съёмный носитель (флешка или внешний жесткий диск).

В продукте реализован интуитивно понятный интерфейс на русском языке, что делает его использование простым и не требующим специальных знаний.

Интерфейс и порядок работы

В первом экране программы представлена виртуальная клавиатура в виде английской раскладки и функциональных клавиш.

Дополнительно есть расшифровка и пояснения в виде цветовых и числовых обозначений, отражающих состояние каждой клавиши. Такие как время отклика, продолжительность нажатия, залипание и время задержки после нажатия.

Чтобы начать тестирование, нужно просто нажимать на соответствующие клавиши физической клавиатуры. Так можно получить сведения об их исправности.

Оценка результатов тестирования

Интерпретация результатов не представляет никаких затруднений и достаточно наглядна. Если клавиша после нажатия приобрела зелёный цвет, то оборудование функционирует в штатном режиме и не требует ремонта. В случае наличия неисправностей цветовая индикация будет иметь другой цвет. Расшифровка возможных проблем отмечена выше.

Есть возможность проверить не только состояние клавиатуры, но и мыши или трекпада ноутбука, получив объективную картину состояния механических узлов или шины устройства ввода.