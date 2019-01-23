В данном списке представлены программы для замены PassMark BurnInTest. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PassMark BurnInTest, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PassMark BurnInTest.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PassMark BurnInTest, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PassMark BurnInTest. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PassMark BurnInTest, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 4.0
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