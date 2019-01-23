SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PassMark BurnInTest

В данном списке представлены программы для замены PassMark BurnInTest. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PassMark BurnInTest, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
MSI Kombustor
MSI Kombustor

Версия 4.1.16

Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (6)
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)