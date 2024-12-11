SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PassMark BurnInTest

PassMark BurnInTest

Программа для тестирования производительности компьютера

4,0 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 11.1.1003.16946
Скачать 143 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 11.1.1003.16946

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Оценки программы

4,0

4 оценки Оценок пока нет

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