PassMark BurnInTest — программа для тестирования различных подсистем компьютера в экстремальных условиях (в условиях максимальной нагрузки). С помощью утилиты пользователи могут выполнить тест работы процессора, жесткого диска, принтера, USB-накопителя, оперативной памяти, сетевых и звуковых плат, видеокарты. Также есть возможность проверки производительности ленточных накопителей и последовательных портов.
Пользователи могут вручную добавлять и удалять устройства для тестирования. Полученные отчеты можно сохранить в отдельном файле на компьютере. Все действия, которые выполняется программа PassMark BurnInTest сохраняются в отдельном журнале — Event Log. Есть возможность выполнения быстрого тестирования — этот режим занимает меньше времени и проверяет только базовые параметры устройств.
Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows, начиная с Vista. Модель распространения PassMark BurnInTest — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить пробную версию на 30 дней. Стоимость лицензии составляет 60 долларов — стандартное издание для домашнего использования.
Зачем нужна программа PassMark BurnInTest?
Программа PassMark BurnInTest предоставляет пользователям следующие возможности:
- Управление устройствами. Во вкладке «Dashboard» выполняется управление устройствами. Здесь пользователи могут добавить новый девайс (например, принтер, видеокарту, Bluetooth-модуль, порты) или удалить устройства. Также, можно установить нагрузку, которая будет оказана на выбранное устройство во время тестирования — для этого используется специальный ползунок. Пользователи могут указать любое значение нагрузки от 0 до 100. Чем выше показатель, тем больше будет нагрузка на устройство (например, для интегрированной видеокарты рекомендуемое значение «50»).
- Просмотр информации о системе. В разделе «System Information» пользователи могут посмотреть подробную информацию о системе: версия установленной операционной системы, название компьютера, модель и версия материнской платы, данные о процессоре, оперативной памяти, видеокарте. Полученные данные можно распечатать на принтере — для этого используется функция «Print Window» (печать выбранного окна).
- Журнал событий. В программе PassMark BurnInTest есть раздел «Event Log». Здесь пользователи могут посмотреть все событий и действия, которые выполняла утилита. В списке показано название действие, дата и время выполнения, источник и краткое описание задачи.
- Температура. С помощью утилиты пользователи могут посмотреть показатели температуры видеокарты, жесткого диска и процессора. Информация отслеживается в режиме реального времени. Здесь показана текущая температура, а также минимальное и максимальное значение.
- Быстрое тестирование. Программа PassMark BurnInTest поддерживает функцию быстрого тестирования. Например, пользователи могут оценить производительность процессора, оперативной памяти, 2D и 3D графики. Есть возможность проверки максимальной температуры процессора. Еще одна полезная опция в разделе быстрых тестов — сканирование локального диска: поиск ошибок, сбоев, битых секторов, которые могут снизить производительность работы диска.
- Удаление результатов. После выполнения тестирования открывается отчет. Все результаты сохраняются в отдельном файле. Если вы хотите начать новое тестирование с измененными настройками, то можете очистить предыдущие результаты. Рекомендуется сохранять все результаты в отдельных файлах, для последующего сравнения полученных данных.