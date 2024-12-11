PassMark BurnInTest — программа для тестирования различных подсистем компьютера в экстремальных условиях (в условиях максимальной нагрузки). С помощью утилиты пользователи могут выполнить тест работы процессора, жесткого диска, принтера, USB-накопителя, оперативной памяти, сетевых и звуковых плат, видеокарты. Также есть возможность проверки производительности ленточных накопителей и последовательных портов.

Пользователи могут вручную добавлять и удалять устройства для тестирования. Полученные отчеты можно сохранить в отдельном файле на компьютере. Все действия, которые выполняется программа PassMark BurnInTest сохраняются в отдельном журнале — Event Log. Есть возможность выполнения быстрого тестирования — этот режим занимает меньше времени и проверяет только базовые параметры устройств.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows, начиная с Vista. Модель распространения PassMark BurnInTest — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить пробную версию на 30 дней. Стоимость лицензии составляет 60 долларов — стандартное издание для домашнего использования.

Зачем нужна программа PassMark BurnInTest?

Программа PassMark BurnInTest предоставляет пользователям следующие возможности: