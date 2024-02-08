SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PassFab for RAR

В данном списке представлены программы для замены PassFab for RAR. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PassFab for RAR, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Zip Password Recovery Software
Zip Password Recovery Software

Версия 2.0.0.0

Программа для восстановления доступа к зашифрованным архивам

Оценок пока нет
Advanced Archive Password Recovery
Advanced Archive Password Recovery

Версия 4.66.266.6965

Программа для восстановления паролей и расшифровки архивов RAR, ZIP, JAR, ACE

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
EZip
EZip

Версия 1.2.34.0

Бесплатный архиватор с простым интерфейсом

Оценок пока нет
BreeZip
BreeZip

Версия 1.1.4.0

Удобная программа для работы с архивами в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)