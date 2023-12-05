PassFab for RAR — программа для восстановления утерянного пароля от RAR-архива (программа для взлома архивов RAR, защищенных паролем). Это условно-бесплатное приложение с крайне низкой пользой бесплатной версии (она не покажет полный пароль).

Программа предназначена для компьютеров под управлением ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Важно! При покупке платной версии будьте готовы к отказам в возврате денег и скрытым подпискам – на это жалуется большинство пользователей.

Зачем нужна программа PassFab for RAR?

По словам авторов, программа PassFab for RAR предназначена для восстановления утерянного пароля от архивов формата RAR (однако приложением поддерживаются и 2 других распространенных формата — ZIP и 7z), независимо от алгоритма шифрования, который был использован для установки этого пароля. Предназначение PassFab for RAR можно описать и другими словами. Программа служит для банального взлома запароленных архивов RAR, ZIP или 7z методом перебора парольных фраз по словарю и/или маске (брутфорс-атака). Реальная скорость взлома очень низкая, а при сложном пароле процесс может занять недели.

Функции программы PassFab for RAR

По большому счету, программа PassFab for RAR имеет всего одну единственную функцию — перебор паролей для открытия архивов поддерживаемых форматов. Приложение способно делать это трех режимах:

Атака по словарю. В программу встроен большой словарь часто используемых парольных фраз, который периодически обновляется. Кроме того, предусмотрена возможность использования собственных словарей путем интеграции в программу текстовых файлов с парольными фразами. Атака по маске. В данном режиме PassFab for RAR самостоятельно генерирует пароли. Пользователь может задать минимальную и максимальную длину парольной фразы, а также указать тип символов, которые будут использоваться в генерации паролей (строчные и заглавные буквы, цифры и спецсимволы). Кроме того, можно задать префикс и/или суффикс, что будет подставлен в начало или конец сгенерированного пароля, соответственно. Атака грубой силой. Комбинированный режим, предполагающий выполнение атаки и по словарю, и по маске.

Успешность восстановления/взлома пароля от архива зависит от его сложности и производительности компьютера. Если парольная фраза отвечает современным требованиям безопасности (8 символов, наличие строчных и прописных буквы, цифр и спецсимволов), то программа PassFab for RAR вряд ли сможет быстро взломать ее — на это могут потребоваться не просто часы, а месяцы или даже годы. Тем не менее, приложение запоминает использованные им пароли, что позволяет ставить процесс их взлома на паузу (при последующем запуске процесса взлома не подошедшие ранее парольные фразы использоваться не будут).

Ограничения бесплатной версии PassFab for RAR

Бесплатная версия программы PassFab for RAR не позволяет обновлять встроенные словари, однако позволяет использовать собственные. Если приложению удастся подобрать парольную фразу, то пользователь ее не увидит либо увидит только часть.

Важно! Официальный сайт PassFab имеет очень низкий рейтинг доверия, а скачивание «кряков» этой программы почти гарантированно приводит к заражению вирусами (троянами, майнерами).