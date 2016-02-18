PAK Explorer — программа для управления и работы с файлами в формате PAK. Файлы PAK часто используются в игровой индустрии для хранения данных игр, включая текстуры, звуки и другие медиаресурсы. PAK Explorer используется теми, кто хочет просматривать или редактировать содержимое таких архивов.

Программа PAK Explorer не поддерживается и не обновляется разработчиками

Основные функции и возможности:

Просмотр содержимого. Быстрый и удобный просмотр файлов, содержащихся внутри PAK архива без необходимости извлечения.

Извлечение файлов. Возможность извлекать отдельные файлы или весь архив целиком.

Добавление файлов. Добавление новых файлов в существующие PAK архивы.

Редактирование. Внесение изменений в содержимое архива, а также редактирование метаданных.

Компактное и интуитивное интерфейс. Перетаскивание и управление файлами еще никогда не было таким простым.

PAK Explorer открывает доступ к широкому спектру возможностей, позволяя пользователю максимально эффективно управлять архивами формата PAK. Это актуально как для сферы разработки игр, так и для любителей узнать больше об играх.