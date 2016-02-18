PAK Explorer — программа для управления и работы с файлами в формате PAK. Файлы PAK часто используются в игровой индустрии для хранения данных игр, включая текстуры, звуки и другие медиаресурсы. PAK Explorer используется теми, кто хочет просматривать или редактировать содержимое таких архивов.
Программа PAK Explorer не поддерживается и не обновляется разработчиками
Основные функции и возможности:
- Просмотр содержимого. Быстрый и удобный просмотр файлов, содержащихся внутри PAK архива без необходимости извлечения.
- Извлечение файлов. Возможность извлекать отдельные файлы или весь архив целиком.
- Добавление файлов. Добавление новых файлов в существующие PAK архивы.
- Редактирование. Внесение изменений в содержимое архива, а также редактирование метаданных.
- Компактное и интуитивное интерфейс. Перетаскивание и управление файлами еще никогда не было таким простым.
PAK Explorer открывает доступ к широкому спектру возможностей, позволяя пользователю максимально эффективно управлять архивами формата PAK. Это актуально как для сферы разработки игр, так и для любителей узнать больше об играх.