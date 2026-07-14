Oscar Mouse Editor — программа для настройки игровых мышей A4Tech серии X7, оснащенных семью программируемыми кнопками. Она позволяет переназначать функции кнопок, настраивать чувствительность сенсора и создавать макросы для разных игр.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Переназначение функций для всех семи кнопок мыши

Программа позволяет настроить поведение каждой кнопки на семикнопочных моделях серии X7. Можно присвоить кнопкам команды с клавиатуры, стандартные действия мыши, а также функции для работы в интернете, офисных приложениях и мультимедиа. В распоряжении пользователя более 30 различных команд, включая вырезание, копирование, вставку, поиск и другие.

Настройка чувствительности сенсора и времени отклика кнопок

Программа позволяет регулировать разрешение оптического сенсора в широком диапазоне, сохраняя последнее использованное значение CPI как настройку по умолчанию. Также доступна настройка времени отклика кнопок в диапазоне от 3 до 30 миллисекунд, что продлевает срок службы переключателей и дает преимущество в динамичных играх за счет более быстрой реакции.

Создание и загрузка макросов с использованием встроенной памяти мыши

В мыши серии X7 предусмотрена встроенная память объемом 16 Кб, в которую можно записывать скрипты и макросы для любимых игр через редактор Oscar. Готовые макросы можно загружать и выгружать через официальный сайт X7, обмениваясь настройками с другими пользователями. Это позволяет использовать настроенную мышь на разных компьютерах без повторной установки и настройки программы.

Простой интерфейс для быстрой настройки

Программа имеет достаточно понятный интерфейс, который помогает новичкам и неопытным пользователям назначать команды на кнопки и создавать макросы без сложных инструкций. Установка и удаление программы выполняются стандартным способом через меню «Пуск». Программа регулярно обновляется, поддерживая актуальные версии Windows.

Совместимость с широким модельным рядом мышей X7

Oscar Mouse Editor поддерживает множество моделей мышей A4Tech с семью кнопками: X-710K, X-710BK, X-718BK, X-730K, X-740K, XL-750K, XL-740K, XL-730K, X-738K, X-748K, XL-750BK. Для некоторых моделей с сенсором V-Track предназначена отдельная версия редактора, перед установкой и использованием программы лучше ознакомиться с поддерживаемым модельным рядом.