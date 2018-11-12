SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Optimize Game Booster

В данном списке представлены программы для замены Optimize Game Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Optimize Game Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

GearUP Booster
GearUP Booster

Версия 3.4.1.75

Программа для снижения времени отклика онлайн-игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GameGain
GameGain

Версия 4.6.4

Программа для увеличения производительности игр

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)