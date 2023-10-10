Optimize Game Booster — программа для оптимизации операционной системы Windows под игры. Она совместима 64-битными системами версий Windows 10 и 11. Интерфейс можно переключить на русский язык.

Производитель выпускает платную и бесплатную версии программы, но основными функциям можно пользоваться бесплатно.

Зачем нужна программа Optimize Game Booster?

Главными функциями программного обеспечения Optimize Game Booster является увеличение FPS и повышение производительности центрального процессора. Утилита автоматически закрывает фоновые процессы, которые не используются в данный момент пользователем.

Утилита показывает, какое FPS выдает видеокарта компьютера или ноутбука. Высокий FPS делает изображение на мониторе более плавным, становиться приятно играть в игру с таким геймплеем. Низкий FPS делает движения фигур персонажей более дергаными. Чтобы геймеру было приятно играть, программа увеличивает частоту кадров, раскрывая весь потенциал центрального и графического процессора.

Программное обеспечение умеет автоматически обновлять драйвера видеокарты и других устройств, если доступны обновления. Утилита также показывает в каком состоянии сейчас находится процессор и видеокарта. Внизу монитора окна программного обеспечения, открытого на экране, можно увидеть температуру процессора и видеокарты, узнать насколько он загружен в процентном соотношении. Также можно видеть температуру материнской платы и жесткого диска, загруженность внутреннего накопителя.

Optimize Game Booster умеет:

очищать персональный компьютер или ноутбук от лишнего мусора;

ускорить работу ПК, благодаря очищению реестра;

дефрагментировать игру для того, чтобы она быстрее запускалась.

Еще одной неизменной функцией программного обеспечения Optimize Game Booster является анализ компьютера для поиска совместимых с ним игр. Так как для того, чтобы можно было играть в игру на ПК, он должен соответствовать ее минимальным требованиям. Программа ищет такие игры и показывает геймеру. А он уже может выбрать из представленного списка те, в которые будет играть.

В программное обеспечение Optimize Game Booster встроен защитник брандмауэр и антивирусная программа. ПО умеет сканировать и удалять шпионские программы, программы-вымогатели и другие вирусные утилиты.

Программу можно использовать в качестве помощника для определения состояния ПК. Она подскажет, что нужно сделать с компьютером или ноутбуком, чтобы поправить его здоровье.