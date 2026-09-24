SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OpenRGB

В данном списке представлены программы для замены OpenRGB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenRGB, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

SignalRGB
SignalRGB

Версия 2.5.74

Программа для управления RGB-подсветкой ПК и периферии

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