OpenRGB — программа для управления RGB-подсветкой компьютерных комплектующих и периферии от разных производителей, не зависящая от фирменного программного обеспечения брендов.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Лёгкий интерфейс и экономия системных ресурсов

OpenRGB использует минималистичный графический интерфейс, который не нагружает оперативную память и процессор. В отличие от фирменных утилит, программа не содержит тяжёлой графики, анимаций и фоновых служб. Это позволяет управлять подсветкой, не снижая производительность в играх и рабочих задачах.

Замена множества фирменных приложений одним инструментом

Если в системе установлены устройства разных производителей, для каждого из них обычно требуется отдельная программа. OpenRGB объединяет управление всеми совместимыми устройствами в одном окне, устраняя необходимость держать десятки фоновых процессов. Это упрощает настройку и освобождает ресурсы компьютера.

Открытый исходный код и поддержка сообщества

Программа распространяется под лицензией GNU General Public License version 2. Любой желающий может изучить код, предложить улучшения или добавить поддержку нового устройства. Благодаря открытости список совместимого оборудования постоянно расширяется усилиями энтузиастов.

Работа на разных архитектурах

Программа протестирована на процессорах x86, x86_64, ARM32 и ARM64, включая мини-компьютеры вроде Raspberry Pi. Это делает управление подсветкой доступным на любой операционной системе.

Программный интерфейс для интеграции с играми и музыкой

OpenRGB предоставляет сетевой программный интерфейс, который позволяет сторонним приложениям управлять подсветкой. С его помощью можно создавать игровые интеграции, визуализацию музыки, окружающее освещение и другие эффекты. Доступны библиотеки для C++, Python, C#, Java и других языков.

Поддержка плагинов для расширения функциональности

В программу встроен интерфейс плагинов, которые добавляют новые возможности без запуска внешних приложений. Среди существующих плагинов — движок эффектов, приёмник данных E1.31 и редактор визуальной раскладки. Пользователи могут создавать собственные плагины под свои задачи.