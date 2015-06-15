SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Open Hardware Monitor

В данном списке представлены программы для замены Open Hardware Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Core Temp
Core Temp

Версия 1.21

Программа для мониторинга параметров работы процессора

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
Argus Monitor
Argus Monitor

Версия 7.4.3.3192

Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
Prime95
Prime95

Версия 30.8

Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
CPU-Control
CPU-Control

Версия 2.1

Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
CPUFSB
CPUFSB

Версия 2.2.18

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Real Temp
Real Temp

Версия 3.70

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)