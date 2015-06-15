В данном списке представлены программы для замены Open Hardware Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Open Hardware Monitor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Open Hardware Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 7.4.3.3192
Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 2.2.18
Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора