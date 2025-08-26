SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ollama

В данном списке представлены программы для замены Ollama. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ollama, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Koboldcpp
Koboldcpp

Версия 1.123.1

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
LM Studio
LM Studio

Версия 0.4.26

Программа для работы с языковыми моделями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Chatbox AI
Chatbox AI

Версия 1.18.2

Программа для работы с различными типами нейросетевых моделей на ПК пользователя.

Оценок пока нет
Text Generation WebUI

Версия 3.18

Программа для локальной работы с нейросетевыми моделями.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Jan
Jan

Версия 0.6.10

Программа для локального запуска нейронных сетей.

Оценок пока нет
gpt4all
gpt4all

Версия 3.10.0

Пространство для запуска языковых моделей и работы с ними локально.

Оценок пока нет