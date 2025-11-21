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Ollama

Ollama

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

5,0 (1)
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Актуальная версия 0.40.6
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История изменений

Версия 0.40.6

  • Исправлено предотвращение «осиротевших» процессов-исполнителей в Windows.
  • Добавлена поддержка типа файла и тензора q2_0.
  • В Ollama Cloud добавлен запуск clef.
  • Для режима --ask теперь используются идентификаторы в ключах вопросов.
Предыдущие версии (4)
  1. Версия 0.40.5
    • Добавлены cloud decision models: теперь можно запускать clef:cloud и clef-flash:cloud через ollama.com cloud без загрузки моделей локально.
    • Исправлена ошибка, из-за которой продолжение диалога OpenAI-compatible Responses с custom tool calls могло завершаться сбоем.
    • Улучшены сообщения об ошибках при проблемах с cloud-доступом: проблемы со входом, оплатой в desktop app и ошибки доступа через ChatGPT gateway теперь объясняют, что именно пошло не так.
    • Обновлён llama.cpp, добавлена поддержка Nemotron 3.5.
  2. Версия 0.40.4
    • В CLI можно напрямую использовать decision models: они отвечают не текстом, а выбором, вероятностью и оценкой.
    • Добавлена поддержка model picker в Codex CLI для локально установленных моделей Ollama.
    • Улучшена скорость вывода за счёт повторного использования проверенных manifest и уже загруженных моделей.
    • Добавлена поддержка мультимодальных embeddings через llama-server.
    • Исправлена загрузка мультимодальных embedding-моделей с маленьким окном контекста.
    • Улучшена надёжность speculative decoding в MLX runner, включая работу со state после rollback.
    • Обновлены README и документация: текст про privacy и cloud services стал понятнее.
  3. Версия 0.40.3
    • В ollama launch claude убрано предупреждение про Claude connectors.
    • В ollama launch codex убрано предупреждение про service tiers.
    • Приостановлено фоновое обновление моделей, чтобы улучшить производительность запросов, включая embedding.
  4. Версия 0.34.4
    • Структурированный вывод для моделей с режимом Thinking теперь применяется за один проход, что ускоряет и делает его надёжнее.
    • Исправлены периодические ошибки «model not found» при большой локальной библиотеке моделей.
    • Обновлены llama.cpp и XGrammar.

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Установка локальных моделей нейросети с помощью Ollama

Оценки программы

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