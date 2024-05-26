SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
OFGB

OFGB

Программа для отключения рекламы в интерфейсе Windows 11

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.4
Скачать 126 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.4

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о OFGB