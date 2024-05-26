OFGB — программа для отключения рекламы, подсказок и прочих нежелательных элементов в графическом интерфейсе Windows 11 (меню Пуск, экран приветствия, Проводник и др.). Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Работает только в операционных системах Windows 11 (64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа OFGB?

В различных разделах операционных систем Windows 11 присутствуют ненужные большинству пользователей элементы — реклама, различные подсказки, советы, рекомендации и т.д. Некоторые из этих элементов можно убрать из графической оболочки системы вручную стандартными способами, но другие потребуют манипуляций с реестром и/или изменения тонких системных настроек.

Используя программу OFGB, пользователь сможет избавиться от целого ряда нежелательных элементов в графической оболочке Windows 11 всего в несколько кликов. С ее помощью можно, к примеру, убрать рекламу из файлового менеджера Проводник и системного окна «Параметры», подсказок на экране блокировки и т.д.

Функции программы OFGB

Со всеми функциональными возможностями утилиты OFGB можно ознакомиться сразу после ее запуска. Перевод и краткое описание всех доступных опций:

Disable File Explorer Ads. Отключает рекламу в файловом менеджере Проводник.

Disable Lock Screen Tips and Ads. Отключает подсказки и рекламу на экране блокировки.

Disable Settings Ads. Отключает рекламу из системного окна «Настройки».

Disable General Tips and Ads. Отключает общие советы, рекомендации и рекламу, отображающуюся в различных местах интерфейса Windows

Disable «Finish Setup» Ads. Отключает рекламу, которая отображается по завершению установок программ через магазин Windows (рекомендации к установке других приложений в Windows Store).

Disable «Welcome Experience» Ads. Блокирует появления окна при загрузке компьютера, в котором Windows предлагает выполнение различных действий (синхронизация с телефоном, установка Office 365 и т.п.).

Disable Personalized Ads. Отключает персонализированную рекламу (возможно, и сам механизм сбора сведений о действиях пользователя за компьютером).

Disable «Tailored Experience» Ads. Отключает механизм «индивидуальный опыт» (персонализированные советы, реклама и рекомендации), для функционирования которого Windows также собирает сведения о действиях пользователя.

Disable Start Menu Ads. Отключает рекламу в меню Пуск.

Disable «Notification Suggestions». Отключает уведомления с советами и предложениями.

Disable Bing Results in Search. Отключает отображения результатов поиска от Bing в браузере Edge при вводе поискового запроса в адресной строке.

Disable Edge Search Bar Widget. Удаляет виджет Bing из браузера Edge.

Для того, чтобы большинство из этих функций сработало (особенно две последние), программу OFGB следует запускать с правами администратора.

Как пользоваться программой OFGB?

Интерфейс утилиты OFGB состоит из одного окна со списком активируемых опций, рассмотренных выше. Никаких дополнительных окон и встроенных меню в программе больше нет. Пользователю достаточно лишь отметить интересующую опцию, и она моментально будет применена.

И последний момент. В доступном для скачивания с этой страницы архиве присутствуют 3 файла:

exe. Имеет минимальный размер, но работает только в том случае, если на компьютере установлена платформа .NET 8.0 Desktop Runtime.

OFGB-Deps.exe. Утилита имеет большой размер, т.к. Содержит в себе NET 8.0 Desktop Runtime. Можно запускать сразу же после новой установки Windows 11.

OFGB-ARM.exe. Аналог предыдущей версии, то только для компьютеров c ARM-процессорами.