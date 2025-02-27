NVIDIA RTX Voice — программа для подавления фоновых шумов и увеличения качества голоса пользователя в режиме реального времени во время голосового общения и видеозвонков через различные приложения (например, Skype или Zoom) или при записи голоса. Это бесплатная программа для компьютеров под управлением 32 и 64-битных версий Windows 10 (официально программа поддерживается только этой версией ОС Windows). Приложение может быть установлено только при наличии видеокарты NVIDIA GTX (серия 600 и выше) и RTX (начиная с архитектуры Turing). Перевод интерфейса на русский язык отсутствует.

Здесь будет рассмотрена версия NVIDIA RTX Voice для графических карт NVIDIA GTX и RTX серии ниже 2060. Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX или более поздних серий программу NVIDIA RTX Voice следует устанавливать через фирменное приложение NVIDIA Broadcast.

Зачем нужна программа NVIDIA RTX Voice

Основная задача NVIDIA RTX Voice — сделать так, чтобы никакие фоновые звуки не мешали общению пользователя через интернет при использовании приложений для совершения аудио- и видеозвонков. Кроме того, NVIDIA RTX Voice обеспечивает аналогичным функционалом при записи голоса через микрофон компьютера.

Программа использует возможности графических процессоров NVIDIA серии GTX или RTX для подавления фонового шума и улучшения качества голоса в реальном времени. Этот инструмент наиболее полезен для тех, кто работает из дома, участвует в онлайн-конференциях, стримит или просто общается через голосовые и видеозвонки.

NVIDIA RTX Voice использует возможности искусственного интеллекта и вычислительную мощность графических процессоров серии GTX или RTX для обработки звука в реальном времени.

Функции и особенности программы NVIDIA RTX Voice

Основные функции NVIDIA RTX Voice:

Подавление фонового шума. RTX Voice эффективно удаляет фоновые шумы, в т.ч. звуки использования клавиатуры и мыши, кулеров, лай собак, разговоры других людей и даже звуки строительства. Это позволяет собеседникам слышать только голос пользователя, несмотря на шумную обстановку.

Улучшение качества голоса. Программа не только удаляет шумы, но и улучшает качество голоса, делая его более четким и разборчивым. Это важно для стримеров, подкастеров и профессионалов, которые записывают аудио.

Поддержка микрофонов и наушников. RTX Voice работает с любыми микрофонами и наушниками, включая встроенные устройства. Это делает программу универсальной и доступной для пользователей с любым оборудованием.

Интеграция с популярными приложениями. Программа совместима с большинством популярных приложений для звукозаписи, аудио- и видеозвонков, стриминга, как, например, Zoom, Skype, Discord, OBS, Twitch и т.д.

Режим шумоподавления для входящего звука. Помимо обработки голоса самого пользователя, RTX Voice может удалять фоновый шум из аудиопотока, который он слышит. Если собеседник находится в шумной обстановке и не имеет возможности устранить фоновые шумы, NVIDIA RTX Voice поможет решить и эту проблему.

Отдельно отметим, что NVIDIA RTX Voice использует возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, которые реализованы в графических процессорах NVIDIA GTX или RTX. Программа анализирует аудиопоток в реальном времени, выделяет голос и удаляет все посторонние звуки. Это достигается благодаря использованию нейронных сетей, которые были обучены на большом объеме данных.

Как пользоваться программой NVIDIA RTX Voice

NVIDIA RTX Voice максимально проста в использовании. От пользователя лишь требуется выбрать устройство ввода и вывода звука, активировать функцию подавления шума, а затем, используя ползунки, настроить уровень шумоподавления. Чтобы изменения вступили в силу, в параметрах Windows нужно выбрать в качестве устройства ввода и вывода звука NVIDIA RTX Voice (обычно это выполняется автоматически). Некоторые приложения могут потребовать изменить устройство ввода/вывода звука в своих собственных настройках.