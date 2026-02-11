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NVIDIA Inspector

NVIDIA Inspector

Программа для мониторинга и разгона видеокарт NVIDIA

2,9 (13)
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Актуальная версия 3.0.2.1
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История изменений

Версия 3.0.2.1

  • Обновлен интерфейс: переработаны окно программы, строка заголовка, окно About, заставка, строка состояния и уведомления
  • Добавлена встроенная проверка обновлений через GitHub с выбором каналов Release и Pre-release
  • Расширен просмотр настроек: улучшены фильтры, отображение данных и видимость измененных значений
  • Улучшены импорт и экспорт профилей .nip и текстовых форматов NVIDIA, добавлены режимы Merge и Replace, а также импорт нескольких файлов
  • Обновлены данные драйверов и настроек, добавлена поддержка новых параметров NVIDIA, DLSS и RTX Dynamic Vibrance
  • Добавлены фильтр Modified only, избранные настройки и сворачиваемые группы настроек
  • Поиск теперь поддерживает шестнадцатеричные ID настроек, а в названии можно показывать ID и исходные значения
  • Улучшена работа с профилями: список измененных профилей, отображение приложений и обработка длинных записей
  • Улучшено определение ярлыков Steam и Epic до реального исполняемого файла игры
  • Улучшены скорость сканирования профилей и настроек, проверка введенных значений, запуск без доступной NVIDIA GPU и журналирование сбоев

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Оценки программы

2,9

13 оценок Оценок пока нет

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