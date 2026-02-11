NVIDIA Inspector — программа для получения технических характеристик, мониторинга производительности и разгона видеокарт производства NVIDIA.
Это бесплатная утилита, созданная сторонним — не имеющим отношения к корпорации NVIDIA — разработчиком. Работает программа в 32-х и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа NVIDIA Inspector?
Программа NVIDIA Inspector имеет 3 категории функций — анализ и выдача технических сведений о видеокартах, мониторинг в режиме реального времени за техническим состоянием видеоадаптера, управление скоростью вращению вентилятора и разгон некоторых параметров работы графического процессора (GPU).
При помощи NVIDIA Inspector пользователь сможет ознакомиться с такими характеристиками своей видеокарты как:
- Модель, серия и версия BIOS графического ядра, идентификационный номер видеокарты.
- Количество блоков растеризации (ROPs) и количество шейдерных процессоров (Shaders).
- Тип интерфейса PSIe.
- Объем, тип и ширина шины (Bus Width) видеопамяти.
Функция мониторинга NVIDIA Inspector отображает следующие основные параметры видеокарты:
- Текущий режим работы видеокарты (режим нагрузки, режим энергосбережения и др. — зависит от модели устройства)
- Текущее потребляемое напряжение и температура графического процессора, уровень нагрузки на GPU, на контроллер видеопамяти (MCU) и на модуль графического процессора, отвечающего за обработку видео (VPU).
- Текущая (Current Clock) и максимально возможная частота (GPU Clock) графического процессора. Также программа отображает частоту GPU по умолчанию. Эти сведения используются при разгоне.
Также в NVIDIA Inspector предусмотрен специальный модуль мониторинга, в котором можно выбрать до 21 параметра для отслеживания их текущих значений.
Функции разгона видеокарт NVIDIA (возможность изменения тех или иных параметров зависит от модели видеокарты):
- Возможность увеличения основной тактовой частоты видеопроцессора (GPU Clock).
- Увеличение тактовой частоты контроллера видеопамяти (Memory Clock).
- Увеличение тактовой частоты контроллера (процессора) шейдеров (Shader Clock).
- Увеличение уровня подаваемого на видеопроцессор напряжения (Voltage).
- Контроль скоростью вращения охлаждающего вентилятора.
При помощи программы NVIDIA Inspector обычно удается разогнать производительность видеокарт NVIDIA на 5-20%. Следует иметь в виду, что увеличивать частоты/напряжение следует с осторожностью, т.к. это может привести к выходу устройства из строя. При помощи этой утилиты можно и, наоборот, понизить производительность видеокарты, что обычно делается в целях уменьшения энергопотребления или защиты устройства от перегрева.
Дополнительная программа NVIDIA Profile Inspector
В архиве с NVIDIA Inspector также присутствует программа NVIDIA Profile Inspector от того же разработчика. Эти утилиты никак не взаимодействуют друг с другом, однако обе — управляют параметрами работы видеокарт от NVIDIA.
Если NVIDIA Inspector позволяет разгонять видеоадаптер на аппаратном уровне, то при помощи NVIDIA Profile Inspector можно тонко настроить параметры обработки 3D-графики. Подобный функционал присутствует у приложения «Панель управления NVIDIA», отвечающего за настройку драйвера видеокарты. Однако через NVIDIA Profile Inspector удобней работать. Кроме того, утилита предоставляет доступ к скрытым настройкам графики, которые не изменить из «Панели управления NVIDIA».
В основном NVIDIA Profile Inspector используется для оптимизации игр. При помощи этой программы имеется возможность настройки тех параметров или установки таких значений этих параметров графики, которые не предусмотрены в самой игре. Чаще всего это:
- Параметры сглаживания (Anti-aliasing).
- Параметры анизотропной фильтрации (Anisotropic filtering).
- Параметры фильтрации текстур (Texture filtering).
Посредством NVIDIA Profile Inspector можно создавать профайлы для каждой отдельной игры, а также устанавливать несколько типов настроек для одного и того же параметра, для чего в программе предусмотрен специальный редактор битовых значений (Bit Value Editor).