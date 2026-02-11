NVIDIA Inspector — программа для получения технических характеристик, мониторинга производительности и разгона видеокарт производства NVIDIA.

Это бесплатная утилита, созданная сторонним — не имеющим отношения к корпорации NVIDIA — разработчиком. Работает программа в 32-х и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа NVIDIA Inspector?

Программа NVIDIA Inspector имеет 3 категории функций — анализ и выдача технических сведений о видеокартах, мониторинг в режиме реального времени за техническим состоянием видеоадаптера, управление скоростью вращению вентилятора и разгон некоторых параметров работы графического процессора (GPU).

При помощи NVIDIA Inspector пользователь сможет ознакомиться с такими характеристиками своей видеокарты как:

Модель, серия и версия BIOS графического ядра, идентификационный номер видеокарты.

Количество блоков растеризации (ROPs) и количество шейдерных процессоров (Shaders).

Тип интерфейса PSIe.

Объем, тип и ширина шины (Bus Width) видеопамяти.

Функция мониторинга NVIDIA Inspector отображает следующие основные параметры видеокарты:

Текущий режим работы видеокарты (режим нагрузки, режим энергосбережения и др. — зависит от модели устройства)

Текущее потребляемое напряжение и температура графического процессора, уровень нагрузки на GPU, на контроллер видеопамяти (MCU) и на модуль графического процессора, отвечающего за обработку видео (VPU).

Текущая (Current Clock) и максимально возможная частота (GPU Clock) графического процессора. Также программа отображает частоту GPU по умолчанию. Эти сведения используются при разгоне.

Также в NVIDIA Inspector предусмотрен специальный модуль мониторинга, в котором можно выбрать до 21 параметра для отслеживания их текущих значений.

Функции разгона видеокарт NVIDIA (возможность изменения тех или иных параметров зависит от модели видеокарты):

Возможность увеличения основной тактовой частоты видеопроцессора (GPU Clock).

Увеличение тактовой частоты контроллера видеопамяти (Memory Clock).

Увеличение тактовой частоты контроллера (процессора) шейдеров (Shader Clock).

Увеличение уровня подаваемого на видеопроцессор напряжения (Voltage).

Контроль скоростью вращения охлаждающего вентилятора.

При помощи программы NVIDIA Inspector обычно удается разогнать производительность видеокарт NVIDIA на 5-20%. Следует иметь в виду, что увеличивать частоты/напряжение следует с осторожностью, т.к. это может привести к выходу устройства из строя. При помощи этой утилиты можно и, наоборот, понизить производительность видеокарты, что обычно делается в целях уменьшения энергопотребления или защиты устройства от перегрева.

Дополнительная программа NVIDIA Profile Inspector

В архиве с NVIDIA Inspector также присутствует программа NVIDIA Profile Inspector от того же разработчика. Эти утилиты никак не взаимодействуют друг с другом, однако обе — управляют параметрами работы видеокарт от NVIDIA.

Если NVIDIA Inspector позволяет разгонять видеоадаптер на аппаратном уровне, то при помощи NVIDIA Profile Inspector можно тонко настроить параметры обработки 3D-графики. Подобный функционал присутствует у приложения «Панель управления NVIDIA», отвечающего за настройку драйвера видеокарты. Однако через NVIDIA Profile Inspector удобней работать. Кроме того, утилита предоставляет доступ к скрытым настройкам графики, которые не изменить из «Панели управления NVIDIA».

В основном NVIDIA Profile Inspector используется для оптимизации игр. При помощи этой программы имеется возможность настройки тех параметров или установки таких значений этих параметров графики, которые не предусмотрены в самой игре. Чаще всего это:

Параметры сглаживания (Anti-aliasing).

Параметры анизотропной фильтрации (Anisotropic filtering).

Параметры фильтрации текстур (Texture filtering).

Посредством NVIDIA Profile Inspector можно создавать профайлы для каждой отдельной игры, а также устанавливать несколько типов настроек для одного и того же параметра, для чего в программе предусмотрен специальный редактор битовых значений (Bit Value Editor).