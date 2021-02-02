NVIDIA FrameView — программа для анализа и сбора технических сведений о работе видеокарт с функцией ведения подробных логов в режиме реального времени. Это бесплатная утилита от известного производителя видеоадаптеров. Однако NVIDIA FrameView может использоваться для анализа видеокарт от AMD. Программа не имеет перевода на русский язык. Работает только в операционных системах Windows 10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа NVIDIA FrameView?

Программа NVIDIA FrameView в основном используется для исследования работы и сравнительного анализа видеокарт непосредственно во время запуска игр и любых 3D-приложений. Она может применяться как для тестирования самого видеоадаптера, так и для тестирования разрабатываемых игр и 3D-приложений. По заявлению разработчиков, утилита может определять все ключевые параметры графических адаптеров с такой точностью, на какую не способны любые другие аналогичные программы.

Благодаря тому, что NVIDIA FrameView поддерживает все основные API-интерфейсы, включая DirectX 9/10/11/12, OpenGL, Vulkan и UWP (универсальная платформа Windows), утилита может применяться для анализа видеокарт при запуске практически всех существующих на данных момент игр и 3D-приложений.

Также в составе NVIDIA FrameView присутствует оверлей — модуль, выводящий на экран сведения о состоянии видеокарты поверх запущенной игры. При этом работа программы оказывает минимальное влияние на производительность графического процессора и памяти.

Наастройки программы NVIDIA FrameView

Программа NVIDIA FrameView одновременно выполняет две задачи — выводит технические сведения о видеокарте на экран в виде оверлея и записывает данные в лог-файл формата CSV для последующего изучения пользователем. Данные записываются в таком виде, что их легко визуализировать в виде графика, используя соответствующие инструменты Microsoft Excel или подобной программы.

Вот основные показатели производительности, выводимые данной утилитой:

Частота кадров рендеринга (Rendered Frame Rate). В данном случае речь идет о частоте, определяющей плавность анимации в момент передачи данных на обработку в графический процессор.

Отображаемая частота кадров (Displayed Frame Rate). Это реальная частота кадров после обработки данных графическим процессором (частота, что пользователь видит на экране).

90-й, 95-й и 99-1 процентиль частоты кадров (90th, 95th and 99th Percentile Frame Rates). Эти данные позволяют определить, близка ли минимальная частота кадров или время одного кадра игры к своему среднему значению. Наиболее ценные сведения дают вычисления 99-го процентиля. Если частота кадров 99-го процентиля близка к средней частоте, говорят о высокой производительности игры (она идет плавно и стабильно). В противном случае будут наблюдаться микропробеги (рывки в анимации, скачки кадров).

Текущая задержка рендеринга (Rendering Present Latency). При помощи этого показателя определяется время, прошедшее между поступлением данных на обработку графическим процессором и их выводом на экран. Т.е. программа вычисляет, как долго команда находилась в очереди на обработку графическим процессором до момента, как экране отобразился результат выполнения этой команды (осуществилась визуализация). Задержка рендеринга помогает определить, насколько отзывчивой игра может быть воспринята конечным пользователем.

Энергоэффективность или производительность на ватт (PPW, Performance Per Watt). Используя специальные математические формулы, программа NVIDIA FrameView измеряет скорость вычислений, которую может выполнить графический процессор на каждый потребляемый им ватт электроэнергии.

Помимо всего этого, утилита NVIDIA FrameView задействует в своей работе различные системные модули Windows, отвечающие за сбор данных о работе аппаратной и программной составляющей компьютера. Эти данные также используются программой при составлении заключительного отчета.

Также отметим, процедура тестирования может быть запущена и остановлена пользователем в любой момент. Для этого требуется нажать горячую клавишу во время игры. Измерения будут осуществляться в течение заранее указанного времени в секундах. Во время тестирования наложенный на игру оверлей скрывается для увеличения производительности.