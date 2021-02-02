SoftSalad СОФТСАЛАТ
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NVIDIA FrameView

NVIDIA FrameView

Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений

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Актуальная версия 1.2
Скачать 60 MB
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История изменений

Версия 1.2

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