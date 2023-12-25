SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NVIDIA Control Panel

В данном списке представлены программы для замены NVIDIA Control Panel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA Control Panel, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

NVIDIA App
NVIDIA App

Версия 11.0.9.565

Программа для настройки и управления видеокартами NVIDIA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
NVIDIA Inspector
NVIDIA Inspector

Версия 3.0.2.1

Программа для мониторинга и разгона видеокарт NVIDIA

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NVIDIA Ansel
NVIDIA Ansel

Версия 3.27.0.120

Программа от NVIDIA для создания скриншотов в играх

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