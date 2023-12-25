В данном списке представлены программы для замены NVIDIA Control Panel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA Control Panel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NVIDIA Control Panel.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA Control Panel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NVIDIA Control Panel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA Control Panel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 11.0.9.565
Программа для настройки и управления видеокартами NVIDIA
Версия 3.0.2.1
Программа для мониторинга и разгона видеокарт NVIDIA
Версия 3.28.0.417
Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia
Версия 3.27.0.120
Программа от NVIDIA для создания скриншотов в играх