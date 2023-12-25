NVIDIA Control Panel — программа для управления драйверами и другими комплектующими графического процессора ноутбука или компьютера. Утилита облегчает установку драйверов для устройств NVIDIA.

Программа русифицирована и совместима 64-битными операционными системами Windows 10 (новее версии 14393.0) и 11. Программа полностью бесплатная.

Программа NVIDIA Control Panel больше не поддерживается. Все функции переехали в новое ПО — NVIDIA App. Рекомендуем устанавливать последнюю версию этой программы.

Функции программы NVIDIA Control Panel

Утилита разделена на две части: левую и правую. В левой части программы находится меню с разделами для настроек графического процессора. Здесь можно выбрать настройки видео и настройки параметров 3D.

С помощью регулировки параметров изображения можно настроить:

Подавление помех.

Сглаживание чрезмерной расстрочки.

Подчеркивание контуров.

В верхней части окна программы можно найти вкладки:

«Файл». Чтобы узнать параметры страницы и распечатать документ о введенных изменениях в панели NVIDIA необходимо нажать по одноименным пунктам во вкладке «Файл».

Вкладка «Правка» позволяет быстро скопировать значения и вставить их в определенные ячейки при работе с панелью NVIDIA.

Во вкладке «Рабочий стол» можно выставить необходимые ярлыки в трее и на рабочем столе от панели NVIDIA.

«Справки» подскажет, как работать с панелью управления. В ней можно найти данные о технической поддержки и обратиться к ним написав на электронную почту письмо. Из «Справки» можно узнать информацию о системе и запустить режим отладки.

В программе можно найти настройку N G-Sync. NVIDIA G-SYNC — это технология NVIDIA, которая улучшает характеристики дисплеев с поддержкой G-SYNC и позволяет воспроизводить изображение самого высокого качества с низкой задержкой и без разрывов.

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) — технология, предназначенная для защиты содержимого высокой четкости. В одной из вкладок отображается информация о том, поддерживает ли видеокарта и дисплей технологию HDCP.

Настройка параметров 3D

В этом разделе можно увидеть результаты изменений, вносимых в настройки изображений и рендеринга. На выбор предложено три варианта настроек отображения:

Настройки согласно 3D-приложению — видеокарта в этом случае использует настройки аппаратного ускорения 3D из приложения.

Расширенные настройки 3D-изображений — отправляет пользователя на следующую страницу «Управление параметрами 3D».

Пользовательские настройки с упором на ... — этот параметр позволяет быстро задать приоритет для видеокарты на производительность, качество или баланс.

Есть возможность установки конфигурации PhysX. Это еще одна технология, обеспечивающая реалистичную физику в режиме реального времени в самых последних ведущих играх для ПК и консоли.

У некоторых ноутбуков панель управления может выглядеть немного урезанной. Все зависит от установленной видеокарты. особенно это касается игровых и бюджетных ноутбуков.