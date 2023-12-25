NVIDIA Ansel — программа для создания скриншотов в играх. Она позволяет создавать скрины под углом 360 градусов. После сохранения картинки на компьютере, изображение можно просмотреть, поворачивая его под углом 360 градусов с помощью мыши или VR-очков. Получившимися фотографиями с игры можно делиться с друзьями по почте или в фотоальбомах гугл-аккаунта.

Интерфейс NVIDIA Ansel русифицирован. Она совместима с 64-разрядными операционными системами Windows 8.1/10/11. Утилита поставляется в качестве одного из инструментов внутри программы NVIDIA GeForce Experience для управления настройки видеокартами одноименной фирмы.

Программа NVIDIA совместима только с определенными играми и видеокартами. В остальных случаях она просто не будет работать. Список совместимых игр:

ARK: Survival Evolved;

Conan Exiles;

For Honor;

Ghost Recon: Wildlands;

Mass Effect: Andromeda;

Mirror’s Edge Catalyst;

Obduction;

Paragon;

The Witness;

War Thunder;

Watch Dogs 2;

Ведьмак 3: Дикая Охота.

Если на компьютере или ноутбуке стоит видеокарта серии GTX 650, то утилита позволит делать панорамные скриншоты. Для более старых серий видеокарт этой возможности не будет.

Как пользоваться NVIDIA Ansel в играх?

Инструкция по использования программы в играх:

Скачать утилиту GeForce Experience и установить на компьютер. Войдите в личный аккаунт. Если раньше можно было работать с программой без создания учетной записи, то в последний год разработчики добавили возможность регистрации в программе. Без авторизации работать с GeForce Experience не получится. Запустите одну из совместимых игр. Они были перечислены выше. Определите, какую панораму нужно сфотографировать в игре. Кликните одновременно по клавишам Alt + F2 на клавиатуре. Ход игры будет остановлен. В левой части экрана появится панель инструмента Ansel. Нажмите кнопку Snap. Программа сделает снимок, который можно сохранить его в папку на компьютер или ноутбук.

Настройки NVIDIA Ansel

На панели есть несколько вариантов настроек создания скриншотов и добавления следующих элементов:

фильтров;

функции изменения яркости;

регулировки контрастности;

функции управления насыщенностью цветов.

Если перейти во вкладку Capture type, откроется возможность включить способ записи изображения под углом 360 градусов. Клавишами WSAD на клавиатуре ноутбука или компьютера можно перенаправить камеру в любое место, которое нужно сделать центром скриншота.

Важно. В обычной программе просмотрщика Windows нельзя повернуть панорамную фотографию. Можно разместить его в Фото Google, где есть возможность просматривать изображение под углом 360°.