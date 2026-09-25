SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
NTLite

NTLite

Программа для модификации установочных дитрибутивов Windows

3,7 (3)
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Актуальная версия 2026.10.12522
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Скриншоты

История изменений

Версия 2026.10.12522

  • Добавлены новые компоненты: User accounts (Legacy) для образов 32 и 64 бит.
  • Windows может повторно применять и обслуживать свой WinRE в той же сессии; обновления SafeOS тоже включены.
  • Добавлена поддержка нового типа накопительных обновлений, например 26340.9577.
  • Добавлена поддержка обновления WinRE Boot Manager.
  • В меню настроек появился параметр DISM для пункта Contact Windows Update; по умолчанию он выключен для образов.
  • Параметр Menu-Settings Data folder объединён в один общий каталог C:\ProgramData\NTLite вместо %TEMP%, и он закреплён за администратором вместе с файлами NTLite для большей безопасности.
  • В настройках добавлены новые пункты для Explorer, Performance, Privacy, Start Menu, Storage, System, Visuals и Windows Update.
  • Список образов теперь сортируется по последнему изменению, самые новые — сверху.
  • Для образов добавлена изолированная поддержка редактирования с возможностью Revert.
  • Переработана работа с WinRE: Unload разделён на Unmount и Save, а WinRE Sync заменяет все WinRE образа и показывает число различающихся.
  • Улучшена совместимость компонентов: список совместимости показывает, какие компоненты сохраняет каждый пункт, а Windows Backup отделён от Backup and Restore.
  • Улучшен интерфейс: время обработки теперь считается в реальном времени, есть предложение разблокировать NTLite в брандмауэре Windows и кнопка Online docs в заголовке окна.
  • Исправлено: удаление Shared Experiences больше не вызывает ошибку StoreDesktopExtension.exe.
  • Исправлено: удаление Tips (Get Started) или Windows Backup теперь корректно очищает их запись в меню Пуск.
  • Исправлено: ручная выгрузка образа с загруженным WinRE больше не приводит к сбою.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2026.09.12209
    • В загрузчике обновлений добавлен фильтр отображения: все, не установленные или загруженные обновления.
    • Статусы установленных и загруженных обновлений теперь показываются в отдельных колонках с подсказками.
    • В карточке описания компонента теперь показываются связанные функции, службы, задачи, настройки и драйверы.
    • Исправлена ошибка, из-за которой главное меню не открывалось на некоторых компьютерах.

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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