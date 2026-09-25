Программа NTLite предназначена для внесения изменений в оригинальный дистрибутив операционной системы Windows. Поддерживается четыре версии Windows: 7, 8, 8.1 и 10.

Программа доступна на русском языке и имеет бесплатную версию. Платная версия NTLite Home стоит 40 долларов, Professional — 90 долларов, Business — 250 долларов.

Инструкция по применению NTLite

Программа вносит изменения в установщик операционных систем Windows. Из дистрибутива системы приложение NTLite позволит вырезать не требующиеся для установки вместе с системой файлы, службы и компоненты. Фирменный софт также доступен к отключению.

Утилита предоставит возможность и обратной модификации — сможет не только удалять файлы из дистрибутива, но и добавлять их. Важно отметить, что у пользователей даже в бесплатной версии имеется возможность вносить в установщик необходимые драйвера для компьютера. Добавлять программы также не запрещено, однако их автоматическая установка будет произведена после первого запуска операционной системы. Отдельным бонусом выступает способность NTLite включать пакеты с обновлениями.

Платная версия NTLite сможет проводитm изменения в уже установленной операционной системе. Вне зависимости от версии, работать с изменением дистрибутива можно как на 32, так и на 64-разрядных системах.

Перечень функций программы:

удаление из установщика Windows определенного набора функций;

деактивация служб системы;

внесение изменений в настройки системы;

интеграция драйверов, обновлений Service Pack, программ в систему, добавление в ее реестр нужных пользователю веток;

проведение экспорта в файл или осуществление загрузки параметров из файла;

апгрейд стандартных драйверов Windows.

Функциональность программы высокая. В ней даже новичок сможет получить доступ ко всем функциям. Однако такой опцией программы, как отключение браузера Internet Explorer пользоваться не стоит, иначе это может привести к нестабильной работе всей системы.