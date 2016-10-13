В данном списке представлены программы для замены Novabench. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Novabench, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Novabench.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Novabench, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Novabench. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Novabench, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 17 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 7.1.0
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 2.10.2
Программа для проведения стресс-теста видеокарты
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 1.2.1
Стандарт тестирования 3D-графики.
Версия 4.0
Heaven Benchmark
Версия 1.3.0
Создание графиков...