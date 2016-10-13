SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Novabench

В данном списке представлены программы для замены Novabench. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Novabench, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
Prime95
Prime95

Версия 30.8

Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
3DMark 06
3DMark 06

Версия 1.2.1

Стандарт тестирования 3D-графики.

Оценок пока нет
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
3DMark 05
3DMark 05

Версия 1.3.0

Создание графиков...

Оценок пока нет