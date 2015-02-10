Nitro Pro – программа для работы с файлами pdf, позволяющая редактировать, объединять, конвертировать и удалять информацию в пдф.

Nitro Pro является прекрасным аналогом известному Adobe Acrobat, поскольку имеет аналогичный функционал и позволяет экспортировать файлы из Microsoft Office, что значительно облегчает работу пользователя.

Дополнительная функция программы Nitro Pro – высокая степень шифрования документов (40 и 128 бит), которая позволяет защитить любой файл от взлома и избавить пользователя от установки длинных паролей.